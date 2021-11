All’alba perderò, in anteprima nazionale

In anteprima nazionale a La Compagnia “All’alba perderò” il film scritto e diretto da Andrea Muzzi. Venerdì 19 novembre alle ore 21 alla presenza del regista e del cast

Venerdì 19 novembre (ore 21.00), al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), alla presenza del regista e del cast, il nuovo film di Andrea Muzzi, “All’alba perderò“. Nel cast con Andrea Muzzi anche Miriam Bardini, Daniel Marmi, Michele Crestacci, Alessandro Riccio e la partecipazione straordinaria di Paolo Calabresi, Angela Finocchiaro, Pupo e Yuri Chechi.

Andrea Gregoretti è un regista-sceneggiatore “emergente” di cinquant’anni che tenta da anni di girare il suo nuovo film. Ma delle tante storie scritte, nessuna di esse suscita l’interesse dei produttori. I ripetuti fallimenti fanno scivolare Gregoretti in uno stato depressivo, durante il quale sogna addirittura di vincere un Oscar nell’ambita categoria «Fallito dell’anno». Un giorno, nella mente di Gregoretti affiora un ricordo di infanzia, legato ad un compagno di scuola che in quinta elementare, durante il dettato, riuscì a fare 24 errori in una sola parola. Il ricordo di questo “fuoriclasse” della grammatica, stimola in Gregoretti l’entusiasmo per un nuovo progetto, destinato a divenire finalmente un film.

L’idea è quella di raccontare le gesta degli eroi della sconfitta. Inizia così una lunga ricerca che lo porta ad imbattersi in numerosi campioni del fallimento, dal mondo dello sport alla letteratura e all’arte: uomini che hanno perso clamorosamente ma lo hanno fatto in un modo unico. A poco a poco Gregoretti porta alla luce storie sconosciute e incredibili. Alla fine, riuscirà Gregoretti a realizzare il suo film? Certamente capirà quanto il fallimento possa essere più educativo della vittoria.

