Allagamenti e frane per il maltempo in Toscana

Lucca, frane e allagamenti nella provincia a causa di forti temporali. Su Fb la Provincia di Lucca parla di cumulati fino a 50-70 mm di pioggia sui rilievi nel giro di un’ora nella serata di ieri e innalzamento dei livelli del fiume Versilia e Serchio: per quest’ultimo attivato il servizio di piena.

Maltempo e allagamenti hanno colpito in particolare le zone di Stazzema, Barga – dove è crollata una parte del muro delle vecchie carceri e un muro di contenimento allo stadio comunale, nessun ferito – a Gallicano e a Fabbriche di Vergemoli.

“L’Unione dei Comuni della Mediavale, stante la situazione – si spiega ancora dalla Provincia – ha deciso l’apertura del Centro operativo intercomunale”. In Toscana dal pomeriggio di ieri è allerta arancione per il maltempo.

Viareggio, strade allagate nel tardo pomeriggio di oggi a causa di un violento temporale. Dalla Passeggiata alla periferia diverse le strade allagate e la situazione ha provocato problemi alla circolazione. Allagati anche alcuni scantinati di abitazioni. Oltre alla pioggia si registra un forte vento. Diverse le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco per segnalare gli allagamenti. L’amministrazione comunale ha chiuso da stamani, in via precauzionale, il Viale dei Tigli mentre la protezione civile comunale era stata messa in preallarme a causa delle avverse condizioni meteo. Pioggia e vento anche nel resto della Versilia.