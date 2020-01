Al via le prenotazioni per l’Isola di Montecristo

E’ online da oggi sul sito https://prenotazioni.islepark. it/montecristo/ il calendario delle visite all’isola di Montecristo (Livorno) che propone 23 date con prima uscita domenica 1 marzo, mentre l’ultima escursione programmata sabato 31 ottobre .

La visita, organizzata dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d’Elba); in due casi – 20 giugno e 12 settembre – partenze da Porto Santo Stefano (Grosseto).

Ogni data consente la visita a 75 persone. Il costo dell’escursione è di 120 euro a persona (trasporto marittimo a/r, accesso all’area protetta, servizio di accompagnamento con guida). I servizi sono curati da Info Park Arcipelago Toscano contattabile (tel. 0565-908231). Visite agevolate per i residenti nelle isole dell’Arcipelago Toscano che partono dall’Elba.

Montecristo, ricorda l’Ente Parco Arcipelago Toscano, “è una delle isole più importanti per la tutela della biodiversità dell’Arcipelago Toscano e del Mar Tirreno, luogo straordinario e fragile dal punto di vista ambientale, santuario della natura la cui fruizione, da sempre contingentata, richiede il rispetto di specifiche regole di comportamento e modalità organizzative gestite dall’Ente Parco, in stretto accordo con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica”.

L’isola è riconosciuta ‘Riserva Naturale Statale’ dal 1971 e ‘Riserva Naturale Biogenetica diplomata dal Consiglio d’Europa nel 1988. E’ inserita sia nel perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, sia della Riserva della Biosfera ‘Isole di Toscana’ nell’ambito del Programma MaB dell’Unesco nonché nel Santuario Internazionale dei Cetacei Pelagos.