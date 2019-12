Al via le celebrazioni per il centenario di Piero Farulli

Tanti i concerti in programma in tutta Italia e anche Europa, ma anche saggi, festival, concorsi, convegni e borse di studio per celebrare i 100 anni dalla nascita di Piero Farulli, violista, per oltre trent’anni, del celebre Quartetto Italiano e ideatore, fondatore e direttore della scuola di musica di Fiesole (Firenze).

Il progetto ‘Farulli 100’, promosso dal Comitato nazionale per le Celebrazioni del centenario della nascita di Piero Farulli, presieduto da Gianni Letta, è stato presentato oggi a Firenze.

A inaugurare le commemorazioni sarà il concerto di Capodanno della scuola di musica di Fiesole che si terrà il primo gennaio, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con l’Orchestra Galilei e l’Orchestra dei Ragazzi. Seguirà, il 13 gennaio, giorno della nascita di Farulli, un evento a Palazzo Vecchio, dal titolo ‘Tanti Auguri, Maestro’, che lo ricorderà con un incontro e un concerto. In programma anche il primo Concorso internazionale per quartetti d’archi junior, il cui bando d’iscrizione è già aperto. La competizione si svolgerà tra il 23 e il 25 ottobre, mentre il convegno internazionale a Fiesole dal titolo ‘Formazione 2020: musica e conoscenza’ è previsto nei giorni 2-4 dicembre.

A queste iniziative che si svolgeranno in Toscana, si aggiungono altri eventi ufficiali in Italia e in Europa, come Nizza e Zurigo, ed eventi a lui dedicati da tanti allievi e artisti.

“Piero Farulli ha vissuto il dono della musica – ha detto il presidente Letta – come un vero Apostolo. Conosceva e aveva sperimentato lo straordinario valore formativo del far musica insieme e a questo ha dedicato un grande progetto culturale profondamente innovativo nella cultura della musica del nostro paese”.

Adriana Verchiani, compagna di una vita e ideatrice del progetto ‘Farulli 100’ ha spiegato che “il progetto nasce per rilanciare il messaggio di Piero: la volontà di affermare la valenza culturale e formativa della musica. La musica come bene da restituire sarà il filo conduttore dell’anno ‘farulliano'”.