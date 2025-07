Al via i lavori di asfaltatura in via dell’Isolotto a Firenze

Dal 30 luglio fino al 10 agosto avrà luogo l’asfaltatura in via dell’Isolotto, a seguito dei lavori della rete idrica e fognaria. Ecco le modifiche alla viabilità.

L’intervento è incluso nel più ampio progetto cofinanziato dai fondi PNRR che ha come obiettivo il rinnovo delle condotte idriche di distribuzione ed il potenziamento e la messa in sicurezza del sistema acquedottistico della città di Firenze attraverso la posa di nuove condotte per il completamento dell’anello idrico in riva sinistra d’Arno.

Fino all’1 agosto, circolazione interrotta tra via dell’Argingrosso e viale dei Platani. Divieti di transito anche in via dell’Argingrosso (tra via Torcicoda e via dell’Isolotto), via Telemaco Signorini (da via Viani a via dell’Isolotto), mentre in lungarno dei Pioppi scatterà un divieto di transito per i mezzi superiori i 35 quintali.

Percorso alternativo per i veicoli provenienti dal lungarno no dei Pioppi e diretti in via dell’Argingrosso: via dei Platani-via Viani-via Torcicoda-via dell’ Argingrosso. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via dell’Argingrosso e diretti al lungarno dei Pioppi: via Torcicoda-via delle Magnolie-lungarno dei Pioppi. Itinerario alternativo per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 35 quintali. diretti verso via dell’Argingrosso: via delle Magnoli-via Torcicoda-via dei Platani-via Viani-via Torcicoda.