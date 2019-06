Al via “Apriti Cinema”. L’arena cinematografica estiva nel cortile degli Uffizi. Si parte Mercoledì 26 giugno, ore 22.00, ingresso libero con un omaggio al maestro Franco Zeffirelli

Prende il via domani, mercoledì 26 giugno, nel cortile degli Uffizi, Apriti Cinema, l’arena cinematografica estiva organizzata dall’associazione Quelli dell’Alfieri, con la direzione artistica di Quelli della Compagnia di Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione e con il sostegno delle Gallerie degli Uffizi e inserita nel cartellone dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze.

Il programma di 46 film (ad ingresso gratuito, in versione originale, sottotitolata), inizia con un omaggio al maestro Franco Zeffirelli, del quale sarà proiettato uno dei suoi film più apprezzati, ‘Un tè con Mussolini’, racconto appassionato e affresco storico della sua Firenze, stravolta dal fascismo e dalla Seconda Guerra mondiale.

Giovedì 27 giugno, un altro evento speciale, con un documentario dedicato ad un’antica tradizione fiorentina: Calcio Storico – Il sangue di Firenze, di Louis Myles e Lorenzo Sorbini, a soli tre giorni dalla chiusura dello storico torneo, che quest’anno ha visto vincere i Rossi.

Il 28 giugno, un evento dedicato al cinema italiano, proposto dal Nice Festival, con due film di Anton Evangelista, Il Signor Jackson e, a seguire, Umberto E.

Il 29 giugno sarà la volta del film del comico toscano Paolo Ruffini, Up & Down. Un film normale, che racconta l’entusiasmo di un gruppo di ragazzi e attori “speciali”, in torunée con lo spettacolo teatrale, portato nei più prestigiosi teatri italiani.

Il 30 giugno sera, si prosegue con il primo dei film che si collegano alle esposizioni delle Gallerie degli Uffizi, “Re e Regine della Grande Storia”: in programma Marie Antoinette, di Sofia Coppola. Tutto il programma di Apriti Cinema sul sito www.cinemalacompagnia.it