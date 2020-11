Al via “Abbecedario del Reale”, il nuovo festival online di cinema e attualità

“Abbecedario del Reale”, a cura di MACMA, realtà che lavora con il cinema documentario e nell’ambito dell’audiovisivo. La prima edizione del festival si terrà da sabato 28 novembre fino al prossimo gennaio

Si parte naturalmente dalla A, come Animale in rapporto con l’uomo, tra i protagonisti il filosofo Felice Cimatti e il film cult “L’uomo delfino” di Lefteris Charitos, sul leggendario apneista Jacques Mayol (sabato 28.11), per poi dedicare il primo weekend alla femminilità (domenica 29.11): tra le ospiti la scrittrice Dacia Maraini e la linguista Vera Gheno, la proiezione “Les plages d’Agnès”, auto-documentario di e con Agnès Varda, pioniera della Nouvelle Vague francese, e quella di “Sono innamorato di Pippa Bacca” il film di Simone Manetti sull’artista italiana. In F come Femmina sarà presente anche un omaggio alla regista Valentina Pedicini, recentemente scomparsa, con il suo cortometraggio “Era Ieri”. Clima e ambiente nella società di oggi sono sotto i riflettori con l’esperto professore Luca Mercalli, insieme al grande geografo Franco Farinelli si indagherà il rapporto attuale tra uomo, spazio e distanze, e Telmo Pievani ci parlerà del suo ultimo libro “Finitudine. Un romanzo filosofico su fragilità e libertà” (venerdì 4.12). Si parlerà di come cambiano le prospettive personali dei viaggiatori, con lo scrittore Paolo Rumiz (il 5.12).

INFO – PROGRAMMA