Al cinema con delitto. E il pubblico indovina l’assassino. Giovedì 25 agosto alla Manifattura Tabacchi proiezione del cult “5 bambole per la luna d’agosto” di Mario Bava ispirato ad Agatha Christie

Al cinema con delitto, con il film che si interromperà dieci minuti prima della fine per permettere agli spettatori di indovinare chi è l’assassino. Succede giovedì 25 agosto alla Manifattura Tabacchi nell’ambito del programma estivo della Fondazione Stensen.

Alle 21.15 sarà proiettato 5 bambole per la luna d’agosto, film cult del 1970 di Mario Bava ispirato a Dieci piccoli indiani di Agatha Christie. La proiezione sarà accompagnata da un gioco investigativo che coinvolgerà il pubblico: riuscirete a indovinare l’assassino prima che sia troppo tardi? Il film sarà interrotto poco prima della fine, per dare modo agli spettatori di scrivere il nome del sospettato. I vincitori riceveranno un biglietto omaggio per l’arena di Manifattura o per il cinema Stensen.

Il film vede come protagonista il professor Frick Hangel, inventore di una nuova e rivoluzionaria resina sintetica, che viene invitato insieme alla moglie a passare un weekend nella villa di un ricco industriale in un’isola deserta, dove sono ospiti altri uomini d’affari interessati alla scoperta e la loro accompagnatrice. Durante la permanenza in villa, un assassino si diverte a uccidere uno dopo l’altro gli invitati, senza un movente apparente. Un thriller diretto dal maestro Mario Bava (omaggiato anche da Tarantino, che ne ha riprodotto una scena in Kill Bill Volume 1). Musiche sontuose ad opera di Umiliani.