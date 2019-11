Air B&B: continua la colonizzazione di Firenze

“Dal nostro osservatorio non risulta che vi sia una saturazione del mercato, anzi” dice Laura Grandi del Sunia. l’abbiamo intervistata. “Servono misure decise per regolamentare ed arginare il fenomeno”.

“Questa è la foto che ha mandato un iscritto al nostro sindacato: l’ultimo pranzo, l’ultima volta che apparecchia la sua tavola, nella casa dove aveva abitato per tanti anni, in zona piazza Tanucci. Contratto finito, non rinnovato, la casa sarà ristrutturata e destinata a 🧟‍♂️……. affitti turistici …..🧟‍♂️” lo ha scritto oggi sul suo profilo FB Laura Grandi, segretaria SUNIA Firenze e Toscana.

Un ennesimo episodio di quello stillicidio quotidiano che quasi mai balza agli onori delle cronache, ma che sta cambiando in maniera profonda e per molti versi irreversibile, il profilo sociale ed economico di Firenze.

“Sempre più fiorentini sono messi ai margini del mercato immobiliare-dice Grandi- ed è costretto a spostarsi in periferia o nell’hinterland, abbandonando il proprio vissuto ed impoverendo i quartieri”