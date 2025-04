Aggressione con spari all’Isolotto (FI), fermati due ventenni

Aggressione con spari a Firenze – Due ventenni sono stati fermati dalla squadra mobile di Firenze nell’ambito delle indagini, coordinate dalla procura fiorentina, sull’aggressione avvenuta il 17 aprile scorso quando due 24enni sono stati feriti, una con colpi di pistola, e su un’altra risalente al 15 dicembre 2024.

Ai due, uno di nazionalità italiana, l’altro serba, già segnalati per reati contro la persona e armi, è contestato a vario titolo il tentato omicidio ed il porto illegale di arma in luogo pubblico.

Riguardo all’aggressione avvenuta intorno alle 1:30 del 17 aprile scorso, nei pressi di piazza dell’Isolotto, i due 24enni, italiani di origine maghrebina, sarebbero stati assaliti da un gruppo di persone: uno è stato colpito da alcuni colpi di pistola venendo poi trasportato all’ospedale di Careggi, l’altro con un pugno. Nell’altra aggressione risalente al 15 dicembre scorso, è avvenuta alle Piagge e rimase ferito a un piede un fiorentino di 21 anni.

“La rapidità dell’azione investigativa è stata possibile grazie alle informazioni raccolte nel decorso pomeriggio dalla Procura della Repubblica e dagli operatori della squadra mobile nonché dall’analisi delle telecamere del circuito cittadino.

Le indagini proseguono per individuare ulteriori componenti del gruppo. Allo stato attuale si sconosce il movente”, scrive la questura in una nota.

“Ringrazio la Questura per aver raggiunto questo risultato in tempi rapidi, tutte le istituzioni coinvolte e gli agenti che si sono impegnati, una risposta tempestiva di cui tutta la comunità aveva bisogno”. Così la sindaca Sara Funaro, sui due ventenni fermati per l’aggressione all’Isolotto del 17 aprile e l’aggressione alle Piagge del 15 dicembre. “Ha svolto un ruolo decisivo anche il sistema di videosorveglianza cittadino a riprova che si tratta di un’azione determinante per la tutela della sicurezza, un tema su cui siamo impegnati su vari fronti, a partire dal grande lavoro di squadra che stiamo facendo con Questura, Prefettura, forze dell’ordine. La sicurezza dei cittadini per noi è una priorità, continueremo a lavorare con questo obiettivo e a portare avanti quel gioco di squadra necessario”.

Anche da parte dell’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio plauso per l’operazione. “Ringrazio le Forze dell’Ordine che hanno lavorato per questo risultato. – dice Giorgio – Emerge un quadro che necessita di approfondimenti e di un monitoraggio costante e, ribadiamo con forza, non deve esserci nessuno spazio per la violenza in città, su questo servono azioni decise. Continueremo a mantenere alta l’attenzione e a impegnarci al massimo per la sicurezza dei cittadini”.