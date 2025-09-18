Aggressione a l’Alba: sabato 20 corteo a Prato

La annuncia Sudd Cobas per sottolineare che “i pugni sugli operai dell’Alba indicano il sistema malato che governa le filiere della moda Made in Italy” e chiedere che anche “i committenti vengano inchiodati alle loro responsabilità”.

La manifestazione, intitolata ‘Diritti e dignità nelle filiere del Made in Italy’ e in programma dalle 15, partirà da Porta al Serraglio per raggiungere il Palazzo dell’industria di Prato. “Catene di appalti e subappalti dove a dettare le regole sono tariffe riconosciute dai brand alle aziende a cui viene commissionato il lavoro – sottolinea il sindacato in una nota -. La legge è quella del massimo risparmio. Un risparmio che all’ultimo anello della catena non può che essere fatto sulla pelle dei lavoratori. Non importa se si tratti di un abito destinato alle bancarelle dei mercati o alle boutique di lusso: è sempre la stessa logica del massimo profitto a produrre l’illegalità come un risultato matematico. È qui che nasce la violenza che si è scaricata sui corpi degli operai”.

Per Sudd Cobas il corteo di sabato a Prato servirà a ricordare che “aziende come L’Alba esistono per fare il lavoro sporco per conto di chi sta in cima a queste filiere. È di una rivoluzione di queste filiere che abbiamo bisogno. Una rivoluzione che è già iniziata dal basso, davanti ai cancelli delle fabbriche”. “Abbiamo chiesto al Comune di Montemurlo di convocarli insieme al sindacato ad un tavolo – prosegue il sindacato -. Continuità occupazionale e garanzia di diritti: questo gli deve essere chiesto. È nelle mani dei committenti la soluzione di questa vertenza. Devono decidere se rimanere la causa del problema, o per una volta essere parte della soluzione”.