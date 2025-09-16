www.controradio.it L'Alba, Sudd Cobas denuncia violenta aggressione a lavoratori in picchetto Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:48 Share Share Link Embed

“La titolare della fabbrica che distrugge i gazebi del presidio sindacale e prende a pugni e calci gli operai. Poi una macchina con dentro persone arrivate per picchiare gli operai dell’Alba Srl in sciopero a difesa dei loro posti di lavoro e dei loro diritti. Un lavoratore è rimasto a terra dopo essere stato colpito più volte. L’hanno dovuto portare via in ambulanza” la denuncia dei Sudd Cobas che aggiungono: “ad un anno dall’assalto a bastonate al presidio di Seano, ancora scene di violenza contro chi esercita il diritto di sciopero. Stavolta è successo a Montemurlo (provincia di Prato), davanti allo stabilimento di via delle Lame. Gli operai presi a cazzotti non lavorano per una confezione cinese, ma cuciono e stirano capi di abbigliamento di importanti brand della moda, quelli che in negozio arrivano a costare quanto un loro stipendio”. Abbiamo intervistato Francesca Ciuffi di Sudd Cobas che sta seguendo la vertenza