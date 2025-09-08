Aggrediscono un giovane a Piombino, 2 denunciati

Avrebbero aggredito un giovane, arrivando a ferirlo con una bottiglia di vetro ed un coltello. Per questo due giovani di 18 e 20 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino (Livorno) per lesioni aggravate in concorso e porto abusivo di arma.

Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima stava trascorrendo una serata in una discoteca della zona quando è stato avvicinato dal 20enne, da lui conosciuto, che gli avrebbe sferrato degli schiaffi senza apparente motivo, tanto da rendere necessario l’intervento del personale della sicurezza che ha allontanato entrambi dal locale. Giunto a casa il giovane avrebbe trovato ad attenderlo il 20enne in compagnia del 18enne, i quali lo avrebbero nuovamente aggredito ed inseguito, ferendolo con una bottiglia di vetro ed un coltello, causandogli lesioni non gravi, per poi dileguarsi.

I carabinieri intervenuti hanno immediatamente raccolto le testimonianze ed hanno ricostruito la dinamica dei fatti, identificando i due presunti responsabili dell’aggressione che sono stati poi denunciati.