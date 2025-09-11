Controradio Streaming
Gio 11 Set 2025
Aggredisce con un coltello il convivente, arrestata 47enne
Aggredisce con un coltello il convivente, arrestata 47enne

Una donna di 47 anni, italiana, è stata arresta dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio: secondo quanto si spiega dall’Arma, la notte del 4 settembre avrebbe aggredito con un coltello da cucina il suo compagno convivente nella loro casa di Empoli (Firenze).

L’uomo, 53 anni, italiano, ha riportato profonde ferite da difesa agli avambracci.
La donna è stata fermata in flagranza di reato: i carabinieri, a seguito di una chiamata al 112, sono intervenuti nell’abitazione di Empoli teatro dell’aggressione. Dalle verifiche fatte dai carabinieri il movente sarebbe riconducibile a “motivi di gelosia: non risultano denunce pregresse per maltrattamenti in famiglia”. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per la 47enne la custodia cautelare in carcere

