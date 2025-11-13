Controradio Streaming
Gio 13 Nov 2025
Controradio Streaming
ToscanaPoliticaAeroporto, via libera dal Ministero, il Campo largo in fibrillazione
ToscanaPolitica

Aeroporto, via libera dal Ministero, il Campo largo in fibrillazione

By Raffaele Palumbo
Logo Controradio
www.controradio.it
Aeroporto, via libera dal Ministero, il Campo largo in fibrillazione
Loading
/

Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato il decreto di Valutazione di impatto ambientale del progetto revisionato della nuova pista dell’aeroporto di Firenze e dell’ampliamento dell’attuale terminal, dando così l’ok alla pista di 2.200 metri. Fibrillazione nella maggioranza in Regione.

A poche ore dal varo della nuova Giunta regionale, arriva il Ministero dell’Ambiente e da Roma fornisce quel via libera che adesso fa parlare di lavori all’aeroporto di Peretola già a settembre. Il Decreto di Valutazione di impatto ambientale è stato fatto sul progetto revisionato e pubblicato e ora c’è il via libera all’ampliamento del terminal e alla pista di 2200 metri. Notizia che è piovuta come una metaforica e politica bomba sulla nuova maggioranza – il famoso Campo largo – in Regione. Succede che il Pd schleiniano mantiene un silenzio imbarazzato, il Pd dei Riformisti va all’attacco, ma mai quanto Italia Viva e le opposizioni di centro destra. Mentre Avs e M5s scendono sul piede di guerra, sempre per restare a metafore belliche. Per parte sua il Presidente Eugenio Giani prova a calmare gli animi, soprattutto ricordando che a questo punto la Regione non è più chiamata ad esprimere pareri, come a dire: i giochi sono fatti, questa partita è andata così, tutto il resto appartiene al passato. Ma in questo Campo largo in fibrillazione non tutti la pensano così. Avs con il sindaco uscente di Sesto e neo consigliere regionale Falchi e il Movimento 5 stelle, con i consiglieri regionali Galletti e Rossi Romanelli, annunciano un ricorso al Tar. Per loro la nuova pista sarebbe un disastro ambientale. Dello stesso avviso anche i Comuni di Campi Bisenzio e di Calenzano. E questo potrebbe di nuovo fermare il progetto e i lavori. Nel frattempo il Campo largo, alla prima prova sensibile, sembra scricchiolare pesantemente.

Articolo precedente
“Libertà”: torna La Toscana delle donne, il viaggio nei diritti
Articolo successivo
Deve tornare in carcere, 32enne suicida a Firenze

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30920Cronaca18540Politica4152Cultura & Spettacolo3832Diritti2611Sanità2531

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI