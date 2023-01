Aeroporto Firenze, terminato dibattito pubblico nuova pista. Naldi: “L’obiettivo è cominciare i lavori a gennaio 2024”

Firenze, Toscana Aeroporti ha presentato la relazione conclusiva del dibattito pubblico, ed entro 30 giorni valuterà i risultati e i suggerimenti emersi nell’ambito del dibattito pubblico sul masterplan di potenziamento dell’aeroporto di Peretola con la nuova pista, dopodicchè illustrerà all’interno di un dossier conclusivo le proprie determinazioni finali in merito all’intervento proposto.

La relazione conclusiva del dibattito pubblico sull’aeroporto, è stata quindi inviata alla società di gestione e alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (Cndp). Il dibattito pubblico ha contato 8 incontri con più di quattrocento partecipanti, 13 ‘Quaderni degli attori’ con le osservazioni dei portatori di interesse, oltre 3.600 utenti unici sul sito dedicato al percorso, più di 162mila persone raggiunte dai post su Facebook.

La relazione contiene 38 domande rivolte a Toscana Aeroporti, di cui più della metà relative alla richiesta di conferma sulle posizioni già espresse ed argomentate nel corso del dibattito, mentre l’altra metà è relativa alla richiesta di maggiori dettagli e/o alla valutazione su eventuali proposte migliorative.

Secondo le normative in vigore, nessuna delle domande né delle risposte ha valore prescrittivo, bensì istruttorio in vista delle successive fasi progettuali e autorizzative.

Secondo Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti, “l’obiettivo è cominciare i lavori a gennaio 2024, i tempi burocratici dicono questo”.

Naldi ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione della relazione conclusiva del dibattito pubblico: “Stiamo facendo di tutto per presentare in 30 giorni la relazione – ha detto Naldi, riferendosi al dossier sulle determinazioni finali di TA dopo il dibattito pubblico – insieme con l’Enac si possa avviare il percorso di Vas/Via, e successivamente a fine estate si possa partire col percorso della conferenza dei servizi, tutto in linea coi tempi che prevede la legge. In questo mondo un mese o tre mesi in più o meno dipendono da tanti fattori”.