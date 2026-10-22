Accusato per l’omicidio della ex, condannato a 14 anni e 8 mesi

Ursula fu uccisa e il responsabile è l’ex compagno che la soffocò a morte con un cuscino. Sentenza ribaltata in appello per il caso di Ursula Turri, la donna di 49 anni trovata morta nel suo letto a Barga (Lucca) il 19 novembre 2019.
Ursula fu uccisa e il responsabile è l’ex compagno che la soffocò a morte con un cuscino. Sentenza ribaltata in appello per il caso di Ursula Turri, la donna di 49 anni trovata morta nel suo letto a Barga (Lucca) il 19 novembre 2019. E’ quanto riportano i quotidiani La Nazione e Il Tirreno. La Corte d’Assise d’Appello di Firenze ha infatti condannato ieri a 14 anni e 8 mesi (rito abbreviato) di reclusione per omicidio volontario l’ex compagno Fabio Picciolo, 63 anni, che in primo grado a Lucca era stato assolto in rito abbreviato dal gup. Stabilita anche una provvisionale di 80 mila euro al padre della vittima, di 100 mila alla figlia e di 30 mila al fratello. Rimessa al giudice civile la quantificazione definitiva del danno. Per Fabio Picciolo al momento niente carcere, riportano ancora i quotidiani. I suoi difensori annunciano già l’intenzione di ricorrere in Cassazione.