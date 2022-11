Accensione delle luminarie di Natale in via Tornabuoni a Firenze

Firenze, venerdì sera alle 19:00, si è tenuta la cerimonia di accensione delle luminarie e l’inaugurazione degli arredi natalizi in via Tornabuoni, che rimarranno fino al 15 gennaio 2023, proseguendo così anche nei giorni dell’edizione invernale di Pitti Uomo, il tutto curato dalla Confcommercio fiorentina e dalle imprese commerciali dell’area.

Alla cerimonia di accensione, davanti a Palazzo Strozzi, erano presenti, tra gli altri, l’assessore al commercio e attività produttive, Giovanni Bettarini, in rappresentanza del sindaco Dario Nardella, il presidente dell’associazione di categoria Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni.

Tra gli obiettivi che hanno ispirato l’intera operazione, spiega una nota, “la volontà di conciliare la sostenibilità economica ed ambientale con l’esigenza di regalare alla città lo scenario natalizio che merita”.

Banditi dunque, sempre secondo la nota, “sprechi ed eccessi, palazzi antichi e vetrine sono comunque avvolti nello scintillio festoso delle luci grazie all’uso di led a bassa tensione”.

Ritoccato anche l’orario di accensione, dalle 12 alle 24, con una riduzione di quattro ore rispetto gli anni precedenti (quando l’orario era 10-2). L’allestimento prevede anche la presenza di sette alberi, tre dei quali alti 10 metri e quattro alti 8, completamente rivestiti di microluci a led di colore bianco caldo, con flash in toni freddi, posizionati ad intervalli regolari lungo l’intera via Tornabuoni con vele luminose larghe 10 metri che partono dalla loro sommità verso gli edifici situati sulla parte opposta, in modo da raccordare entrambi i lati della strada.

“Per quanto possa essere difficile la situazione, le imprese non possono permettersi di venir meno a quegli standard di accoglienza, eleganza e servizi ai quali il mercato e i consumatori sono abituati. Tanto più se si tratta di attività ubicate in una delle strade più famose al mondo per lo shopping di alta moda”, sottolinea Marinoni.

Per Cursano “l’accensione delle luminarie in Tornabuoni è ormai un punto fermo nel calendario dell’Avvento fiorentino, un momento per fare festa e dare alla città un segnale di calore e speranza, è stato così anche in tempo di Covid e continua ad esserlo”.