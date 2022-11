Gino Bartali, inaugurazione della statua al campione nel Quartiere 3

“Proprio per questo, la statua di Ginettaccio, che sarà inaugurata sabato 19 novembre alle ore 10:30, sarà installata – spiega la presidente del Quartiere 3 Serena Perini – in un polo di memoria per la presenza del Memoriale di Auschwitz, del monumento ai caduti di Pian d’albero e dell’area ludica di Piazza Elia dalla Costa dedicata al piccolo Aronne Cavicchi impiccato a soli 12 anni dai nazisti”.

La statua, in gesso, raggiunge i 3,30 metri sull’alzata dei fiori che Bartali tiene in mano a braccio alzato.

Gli enti che hanno promosso l’iniziativa

Ad aver promosso e coordinato l’iniziativa sulla statua di Gino Bartali è stata la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) attraverso il Comitato regionale Toscana (CRT), insieme alle tre storiche società sportive ciclistiche di Firenze: S.S. Aquila, A.S. Aurora e Itala ciclismo 1907. Il tutto con la collaborazione del Quartiere 3 del Comune di Firenze, fondatore dell’iniziativa.

Ricordiamo che il giorno dell’inaugurazione saranno allestiti dei gazebo dai partner del progetto e saranno svolte delle attività di gioco inerenti al ciclismo dalle società ciclistiche fiorentine.