A soli 59 anni è morto un amico, Paolo Benvegnù.

Uno scarno comunicato annuncia l’improvvisa morte di uno dei cantautori più intensi e personali di quella che era la “nuova musica italiana”.

“È con grande dolore che la famiglia, gli amici e i collaboratori comunicano la prematura scomparsa di Paolo Benvegnù. Compagno, padre, cantautore e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada, Paolo Benvegnù si è spento oggi all’età di 59 anni. Paolo era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi anni.”

Queste parole annunciano la tragica e prematura scomparsa di una delle voci più intense e personali della nuova musica italiana che si affermava negli anni ’90. Una carriera la sua iniziata proprio in quegli anni come frontman degli Scisma e proseguita con un brillante percorso da solista Vincitore della Targa Tenco 2024 con È inutile parlare d’amore” come “Migliore Album in assoluto” aveva appena pubblicato “PICCOLI FRAGILISSIMI FILM – RELOADED” , una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che quest’anno aveva compiuto 20 anni.

Seguito fin dagli esordi da Controradio, Paolo era sempre stato un caro amico dell’emittente e più volte ospite dei nostri studi. Secondo il loro stesso racconto ai nostri microfoni, con gli Scisma partecipò ad una delle prime edizioni del Rock Contest. la leggenda narra che ne fossero poi eliminati per aver provocato ingenti danni alla strumentazione messa a disposizione. Più volte in giuria Paolo fu poi ospite live e co-conduttore con Giustina Terenzi di Controradio e Silvia Boschero di Radio Rai della serata finale della “Computer Age Edition” del 2020. Nel 2003 produsse in studio l’esordio dei Gestalt, gruppo vincitore dell’edizione.

Il suo ultimo lavoro, che Paolo presentò recentemente anche ai nostri microfoni, era stato nostro “Disco della settimana“.

Tutta Controradio si stringe alla famiglia di Paolo in questo momento di tragico dolore.