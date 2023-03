A Prato nascerà un bosco con 150 alberi in un’area comunale. “Migliorare l’ambiente utilizzando gli alberi, che sono essenziali alla vita”

Tramite un progetto finanziato da Associazione Arte Continua tramite un’asta, nascerà un bosco a Prato, tra via Salvatore Allende e via dell’Orsa Minore.

Sarà un vero e proprio bosco da circa 150 alberi di specie miste e 400 arbusti distribuiti su una superficie di 7.500 mq quello che nascerà a Prato nell’area comunale tra via Salvatore Allende e via dell’Orsa Minore. Il progetto prende il nome di ‘Arte per la ri-Forestazione’, frutto di una sinergia tra Comune di Prato, Associazione Arte Continua (che ha donato al Comune 150 mila euro) e Stefano Mancuso (con Pnat, spin-off dell’Università di Firenze), nel macroambito dell’iniziativa ‘Prato Forest City’.

In una nota viene spiegato che l’obbiettivo sarebbe quello di limatare l’impatto della strada e costruire un nuovo luogo di socializzazione, con tante tipologie di piante provenienti da tutto il mondo. Il progetto ‘Arte per la ri-Forestazione’ ha ricevuto i finanziamenti dall’Associazione Arte Continua con la promozione di una campagna di raccolta fondi, tramite asta solidale online e trattativa privata.

Il primo albero sarà piantato per il 4 ottobre 2023, stesso giorno in cui si celebra San Francesco d’Assisi patrono d’Italia. “Questo intervento si inserisce nel quadro di un potenziamento che l’amministrazione comunale sta facendo, in particolare nei quartieri di San Giusto e Tobbiana, in cui sono presenti numerosi alloggi di edilizia residenziale pubblica che richiedono una dotazione di servizi per quella fascia di popolazione che ne ha più bisogno”, ha detto l’assessore all’Urbanistica Valerio Barberis. Il presidente dell’Associazione Arte Continua, Mario Cristiani, ha spiegato che la “scelta è stata quella di un’alleanza fra artisti, scienziati, amministratori pubblici e imprenditori, che mettono insieme le loro forze per migliorare l’ambiente utilizzando gli alberi, che sono essenziali alla vita”.