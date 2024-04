A Palazzo Pitti, una mostra sulle avanguardie artistiche dell’Uzbekistan

Dal 16 aprile fino al 30 giugno a Palazzo Pitti si terrà la mostra “Uzbekistan: l’avanguardia nel deserto. La luce e il colore” per conoscere attraverso dipinti a tela e tessuti una delle più originali avanguardie dell’Asia centrale, quella fiorita in Uzbekistan nei primi decenni del ‘900.

“Uzbekistan: l’Avanguardia nel deserto” è un progetto unitario che si sviluppa su due

sedi: Palazzo Pitti, a Firenze (dal 16 aprile al 30 giugno, negli spazi dell’Andito degli

Angiolini) e Ca’ Foscari Esposizioni, a Venezia (dal 16 aprile a fine settembre).

Il progetto espositivo è promosso e sostenuto dalla Fondazione Uzbekistan Cultura ed

è curato da Silvia Burini e Giuseppe Barbieri.

A essere presentate in questa doppia mostra sono 150 opere, soprattutto dipinti su

tela, affiancati da una selezione di testimonianze della tradizione tessile uzbeka. Le

opere provengono dal Museo Nazionale di Tashkent e dal Museo Savitsky di Nukus.

La sezione del progetto espositivo di Firenze si intitola alla luce e al colore. Il sottotitolo

deriva idealmente da un passo illuminante dell’Autobiografia di Igor’ Savickij:

«Questi luoghi sono caratterizzati da un colorito sottile, dove il colore – in un’infinita

varietà di combinazioni e di armonie – ti forza ad arricchire la tua percezione ed

ammaestra l’occhio a essere particolarmente sensibile a queste variazioni

raffinatissime e al contempo intense e pittoresche che non solo rendono i luoghi

particolarmente attraenti, ma li trasformano anche in un’originale scuola che sviluppa

la percezione del colore e della luce e conferisce particolare vivacità alla visione

cromatica».

Nelle opere, realizzate negli anni Venti e Trenta da Volkov, Tansykbaev, Karachan,

Nikolaev (Usto Mumin), Elena Korovaj, Nadežda Kašina e molti altri,

indipendentemente dal fatto che si tratti di dipinti su tela o su carta o che siano stati

creati a Samarcanda, Bukhara o Tashkent, si entra in un mondo incantato, pieno di

colori, luce, osservazioni vivide e connotazioni simboliche, che derivano da tradizioni

occidentali, russe e orientali: un mondo che esisteva ben prima che gli artisti lo

raffigurassero nei loro segni. Si può in qualche modo percepire una affinità con le opere di artisti come Paul Gauguin, armonizzando la tradizione e la strada

all’innovazione.