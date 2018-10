A Jazz Supreme presenta: Iverson/Turner, due grandi maestri del jazz statunitense

Venerdì 26 ottobre (ore 21.15) Iverson/Turner in Sala Vanni. Dalle jam session newyorkesi degli anni ’90 al recente disco “Temporary Kings”, dove finalmente debuttano in duo.

Iverson e Turner presenteranno sul palco fiorentino il loro recente disco “Temporary Kings” (ECM Records). Una produzione che, oltre ad esplorare il terreno comune tra gli intricati toni della scuola Trsitano/Marsh e la crescente intimità della moderna musica da camera, vede finalmente il loro debutto in duo.

L’incontro tra i due avviene durante alcune jam session del 1990 a New York City, quando entrambi avevano già avviato le loro carriere individuali. Il primo, Ethan Iverson, pianista, compositore e scrittore, è molto noto nel mondo del jazz per aver fatto parte del trio Bad Plus ed aver collaborato, tra gli altri, con Ron Carter, Al Heath, Bill Frisell, Charlie Hafen, Lee Konitz. Con i Bad Plus ha avuto il merito di rinnovare il linguaggio della classica formula pianoforte-contrabbasso-batteria con massicce dosi di pop e avanguardia; una band capace di superare con slancio i paletti dei generi codificati e di muoversi con disinvoltura tra Ornette Coleman e Prince.

Il secondo, Mark Turner, è sicuramente uno dei più grandi tenoristi presenti sulla scena mondiale ed ha collaborato, tra gli altri, con la big band di Dave Holland. Caratterizzato da una voce strumentale di grande bellezza e intensità espressiva messa al servizio di un estro melodico superiore, Turner è riuscito a elaborare compiutamente un proprio stile rigoroso e inconfondibile, e fa indiscutibilmente parte di quella elìte di musicisti che sta fornendo un importante contributo all’evoluzione del linguaggio improvvisativo del jazz.

Un decennio dopo il loro primo incontro Turner e Iverson sono entrati a far parte del quartetto di Billy Hart, collaborando a due album targati ECM. Adesso, grazie al disco Temporary Kings, anch’esso uscito su ECM Records, debuttano finalmente con un album in duo.

L’esibizione di Iverson/ Turner sarà introdotta da Michelangelo Scandroglio “In the Eyes of the Whale”

Sala Vanni (inizio concerto ore 21.15, ticket in prevendita 13 €+dp / alla porta 20 € – previste riduzioni per soci Arci, soci Coop e under 25).