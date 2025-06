A fuoco baracche alla periferia di Firenze, nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco dalle 11:45 di oggi in via della Torre, all’interno del parco del Mensola, alla periferia di Firenze, per un incendio di alcune baracche frequentate da persone senza fissa dimora. Da quanto spiegato non ci sono persone coinvolte.

Sul posto una squadra e un’autobotte in supporto hanno effettuato lo spegnimento delle fiamme e provveduto allo smassamento dei materiali coinvolti. Richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine.

“Non sappiamo cosa sia successo, eravamo già fuori poi da lontano abbiamo visto il fumo. Grazie a Dio nessuno si è fatto male”. A dirlo è uno dei ragazzi che vive nelle baracche all’interno del parco del Mensola, a Firenze, andate a fuoco questa mattina per ragioni che sono ancora da chiarire. Un gruppetto di cinque-sei persone si è radunato all’esterno dell’area messa in sicurezza da forze dell’ordine e polizia municipale, un paio di loro trascinano un materasso che sono riusciti a recuperare. A quanto si apprende sono tutti di nazionalità romena.”Da quanto abbiamo visto entrando anche adesso, ci sta che lì dentro viva una trentina di persone – dice il presidente del Q2 Michele Pierguidi, reduce da un sopralluogo nella zona colpita dalle fiamme -. E forse anche qualche minore, perché ci sono delle scarpe con dei numeri bassi”. Di certo, sottolinea, “non è una cosa che può andare avanti”. “Loro sono in un terreno privato, il proprietario ha fatto la denuncia e noi stiamo parlando per vedere se possiamo fare come in via del Mezzetta”, dove un accampamento di fortuna è stato smantellato a inizio giugno.

“Purtroppo però anche quando procederemo allo sgombero – prosegue il presidente del Quartiere 2 -. non è che risolviamo il problema, lo spostiamo un po’ in là. Quindi finché non c’è una normativa chiara per noi è un grosso problema. Loro vivono malissimo, perché stanno in un posto in cui non è possibile stare, per le condizioni igieniche e tutto il resto. Ma c’è anche un senso di insicurezza degli abitanti, perché vivono con furti di biciclette, probabilmente piccolo spaccio, furti di rame. A volte bruciano la gomma per tirare fuori il rame, quindi alla fine magari viene fuori anche un incendio. E oggi si è incendiata anche una parte del parco del Mensola. Insomma – conclude – non è una cosa che può continuare in questo modo”