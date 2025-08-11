A Firenze oggi e domani codice rosso per il caldo

A Firenze sia oggi che domani è previsto il codice rosso per il caldo. È quanto si legge in una nota di Palazzo Vecchio dove si precisa che “molto probabilmente l’allerta durerà fino al giorno successivo” e quindi al 13 agosto. Ieri la temperatura massima è stata raggiunta alla stazione di Firenze-Orto botanico: 41.4 gradi alle 14.45. Alle 11.15 di stamani la stessa stazione meteo ha registrato 38.8 gradi.

“A Firenze già ora 40 gradi, 40,7 a Scansano. Ieri a Firenze registrati 41,4 gradi”, ha scritto sui social intorno alle 14 il governatore Eugenio Giani spiegando che per l’allerta rossa per l’ondata di calore “già potenziata la rete dell’assistenza sanitaria territoriale ed è in vigore l’ordinanza che ho firmato per sospendere le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all’aperto e nelle cave, quando il rischio di stress termico è elevato”.