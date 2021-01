A Firenze il Mercato centrale lancia i saldi alimentari

Iniziativa piano terra del mercato centrale di Firenze: obiettivo difendere km0 con i saldi alimentari

Il piano terra del Mercato centrale, a Firenze, lancia i saldi dell’alimentare: gli sconti, si legge in una nota, possono arrivare fino al 30% con prodotti che vanno dalla carne al pesce fino a pane, pizza, dolci, specialità toscane e piatti della tradizione.

L’obiettivo è poter portare a casa una spesa a km0: ogni settimana inoltre saranno scelti cinque prodotti, da vendere in modalità sottocosto. In generale il Mercato ha deciso di bloccare i prezzi per tutto l’anno con i saldi alimentari.

Il volantino delle offerte sarà pubblicato ogni sabato, dal 30 gennaio, sulla pagina Facebook ‘Storico Mercato centrale Firenze’ e gli articoli sottocosto saranno identificati tramite il cartellino ‘sconto social’.

“I produttori sono in difficoltà, i ristoranti hanno chiuso e le nostre botteghe, che si riforniscono da fattorie, campagne e allevamenti del territorio, per via delle limitazioni che riguardano la mobilità, vendono meno – spiega Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello storico Mercato Centrale -. Ci auguriamo, con questo mese di sconti, di sensibilizzare i fiorentini e di riportarli a fare la spesa in centro, a vivere i piccoli negozi e le botteghe”.

Le 27 botteghe del primo piano avevano tirato giù la saracinesca a novembre, durante la seconda ondata del Coronavirus, mentre il piano terra era rimasto sempre aperto.