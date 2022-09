🎧 A Firenze il 17/09 arriva l'"Umanesimo rinnovato" di TEDx Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:07 Share Share Link Embed

TEDx arriva a Firenze: la prima edizione del prestigioso evento internazionale volto alla diffusione di idee ed esperienze si terrà sabato 17 settembre dalle ore 16:00 all’Anfiteatro Romano di Fiesole e sarà dedicata al tema “Umanesimo rinnovato”, per riflettere sui modi per realizzare un futuro sostenibile, giusto e armonioso.

Il primo TEDx Fiesole2022 sarà un’occasione di confronto che partirà dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che fanno riferimento a temi come l’emancipazione delle donne e delle popolazioni svantaggiate, l’eliminazione della guerra e della povertà , l’accesso universale al cibo, all’acqua e all’energia, l’inversione del cambiamento climatico e la distruzione degli ecosistemi. Il tema scelto, “A Renew Humanism”, introduce un nuovo paradigma di Umanesimo dove l’uomo ascolta, rispetta e preserva il pianeta, cercando e implementando strumenti per un presente e un futuro sostenibile per la Terra e i suoi abitanti.

TEDx si inserisce nel progetto The Club di Fiesole, un’associazione formata da leader ed esperti di fama mondiale che si impegnano a compiere progetti volti a realizzare gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi e dall’Agenda ONU 2030. Chiara Meneguzzi di The Club of Fiesole ha specificato che “il TEDx è stato il primo evento che abbiamo deciso di portare avanti, in quanto è un brand popolare e conosciuto che poteva servirci per portare avanti la discussione in merito al nostro progetto. The Club of Fiesole è una fondazione che vuole Firenze diventi il fulcro di un network permanente e internazionale di esperti di sostenibilità , azione e finanza climatica. Vogliamo portare avanti un dibattito attraverso eventi, conferenze, pubblicazioni: i nostri ospiti dei prossimi giorni sono di impronta internazionale, così come gli speakers che vedrete sabato a TEDx Fiesole”. Firenze sarà quindi al centro del dibattito mondiale sui temi della sostenibilità e del clima, attraverso enti di livello internazionale e coinvolgendo il proprio comitato scientifico composti dai maggiori esperti a livello mondiale.

Sul palco si alterneranno Manuel Pulgar-Vidal (Global leader, Climate & Energy, WWF International), Sarah Roberts (CEO di Pratical Action NGO), Sennait Ghebreab (Programme leader BA Business PGCE, SFHEA Sustainability Business Mentor), Alisa Cohn (autrice du From Start-Up to Grown-Up e Executive coach), Andrea Johnson (Executive Director and Green Empowerment), Ralph Chami (Assistant Director, IMF, Financial Economist, Co-Founder, Blue Green Future & Rebalance Earth), Juan Chang (Head of Technical Operations Permian Global), Ryan Phillips-Page (Founder e CEO di Operation Water), Rebecca Bregant (Co-founder e CMO di Pine Berry), Franco Traverso (Presidente, CTO& co-founder of Genius Watter, presidente e co-founder of Silfab Group), Dr. Renee St Jaques (Psicologa e certified Exec Coach) e Marco Gervasi (Renewable Energy Expert). Dalle 20:30 sarà possibile assistere anche alla performance di Giovanni Caccamo che eseguirà alcuni pezzi dal suo repertorio e delle cover di Battiato.

TEDx Fiesole2022 è organizzato da The Club of Fiesole, con il patrocinio di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana e con il contributo di Fondazione CR Firenze. Main Partners e sponsors dell’evento sono: Unicoop Firenze, Fondazione Noi – Legacoop Toscana, Publiacqua, Green Climate Ventures, 02 Advisory. Altri sponsors e partners: Studio Legale Fimante, Ditta Artigianale, Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano. Media Partners: The Florentine e Informatore Coop. Academic & Education partners: New York University Florence, Regis University Denver, Scuola di Musica di Fiesole, AIFS, ISI Florence, Syracuse University.

Informazioni, biglietti e orari sul sito.

