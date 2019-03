8 marzo: Controradio per le donne e con le donne

Trasmissioni ed approfondimenti declinati al femminile oggi nel palinsesto di Controradio. Ogni appuntamento con l’informazione e con la musica avrà una cifra comune: affrontare temi, problematiche e storie che mettono al centro la donna. I suoi diritti, il nostro futuro.

Seguiremo anche le manifestazioni in programma in Toscana nell’ambito dello sciopero globale transfemminista che si terranno a partire dalla mattina a Livorno, per poi avere luogo nel pomeriggio anche in altre città della regione tra cui Pisa e Firenze dove alle 17.30 partirà un corteo che arriverà fino a piazza Santo Spirito.

Ll’intervento dell’attrice toscana, Daniela Morozzi, intervistata da Raffaele Palumbo.