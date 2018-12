79enne annega nel fiume Sieve

Borgo San Lorenzo, un uomo di 79 anni finito nelle acque del fiume Sieve è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e affidato al personale sanitario del 118, che ha praticato le prime manovre di rianimazione.

Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, che sono sono stati chiamati per soccorso a persona, nel fiume Sieve, nei pressi del ponte che lo attraversa a Borgo San Lorenzo.

Purtroppo, i tentativi di rianimarlo sono stati vani e per l’uomo, nato nel 1939, è stato dichiarato il decesso.

Le cause della tragedia sono in corso di accertamento, ma si pensa che l’uomo possa essere scivolato nel fiume, forse per un malore, più o meno nel punto dove le Cale sfociano nel fiume Sieve.