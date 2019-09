6th Dragon Film Festival, dal 10 al 12 settembre al cinema Odeon

Appuntamento dedicato alla cinematografia cinese dal 10 al 12 Settembre a Firenze al cinema Odeon. Il Film “First Night Nerves” del regista di Hong Kong Stanley Kwan aprirà la sesta edizione del Dragon film Festival



Il Dragon Film Festival, giunto alla sua Sesta edizione, porta al Cinema Odeon di Firenze, dal 10 al 12 settembre, i grandi autori e le storie più emozionanti direttamente da Hong Kong.

La manifestazione ideata e organizzata dall’associazione culturale fiorentina EurAsia Association offrirà al pubblico la prestigiosa tradizione e il continuo rinnovarsi di una Cinematografia importante come quella di Hong Kong. Il passato e il presente, l’humor e i sentimenti, senza dimenticare l’adrenalina e il grande spettacolo, saranno raccontati dalle cinque pellicole in programma.

Si parte con il ritorno di un grande Maestro come Stanley Kwan (“Rouge, Center Stage”, “Hold You Tight”) col suo ultimo “First Night Nerves” in cui l’allestimento di uno spettacolo teatrale è l’occasione, per le due attrici principali, di un bilancio delle loro vite; un sofisticato dramma di costume ambientato nel mondo del teatro attraverso cui l’autore ritorna ad analizzare due costanti care al suo cinema, come l’universo LGBT e la vita privata delle grandi dive lontana dalla ribalta.

Della giovane regista Jessey Tsang sarà presentato il lungometraggio d’esordio “The Lady Improper”, in cui l’universo femminile è indagato e raccontato attraverso la storia di una donna e della sua scoperta di un erotismo e una sessualità finalmente più liberi e appaganti.

Due i film firmati dall’infaticabile Herman Yau, regista e produttore che al suo attivo vanta più di 70 pellicole: il raffinato thriller sul lato oscuro delle case farmaceutiche “The Leakers” e il brillante “A Home with a View”, commedia sul complicato mercato immobiliare a Hong Kong, tratta da una pièce teatrale e interpretata dalle star Francis Ng e Louis Ko.

Ultimo film in programma il toccante dramma storico firmato dalla regista Ann Hui, una delle autrici più importanti di tutta l’Asia (“A Simple Life”, “The Golden Era”). In “Our Time Will Come” col doppio registro che le è consueto, in cui i drammi privati sono perfettamente intrecciati ai movimenti della storia, Ann Hui ripercorre le vicende dei gruppi partigiani nati a Hong Kong nel corso dell’occupazione giapponese. Al centro la figura della coraggiosa Fong Lan e del suo sacrificio per la causa della Resistenza.

Tre giorni di un grande cinema famoso nel mondo per la coraggiosa sperimentazione, ad opera di autori tanto prolifici quanto talentuosi, per i generi e per le forme cinematografiche.

DOVE: Cinema Odeon Piazza degli Strozzi, 50123 Firenze – Biglietto Intero a Proiezione: 5€

INFO: [email protected] www.odeonfirenze.com