500 ragazzi in Palazzo Vecchio per progettare città del 2030

Dall’innovazione alla partecipazione, dal turismo ai diritti, dall’ambiente alla vivibilità: sono questi alcuni dei temi chiave di ‘Firenze 2030’, iniziativa con 500 giovani under 30 in corso a Palazzo Vecchio, chiamati a elaborare proposte per il futuro all’interno di gruppi di lavoro.

“Mai erano stati invitati così tanti ragazzi per uno scopo così ambizioso e avvincente come quello di costruire la Firenze del 2030, non solo il capoluogo ma tutta la città metropolitana”, ha detto il sindaco Dario Nardella.

“Siamo sempre pronti noi a dire ai ragazzi come devono vivere – ha spiegato ancora – Ora saranno loro a dire come vogliono costruire la Firenze del 2030 perché sarà loro la Firenze del 2030, ed è giusto che esercitino il diritto di progettarla con entusiasmo, con energia, con creatività. Ringrazio poi tutti i nostri ospiti, a cominciare da Linus di Radio Deejay, e molti

altri giovani che sono leader, stakeholders dell’universo giovanile in tanti settori, dai nuovi media all’ambiente, dalla comunicazione ai grandi eventi”.