’50 Giorni di Cinema a Firenze’ in collaborazione con i David di Donatello

Firenze, la nuova edizione della ’50 Giorni di Cinema a Firenze’ si terrà dal 5 ottobre al 12 dicembre prossimi, al cinema La Compagnia alla quale si affiancheranno altre sale fiorentine.

Quest’anno la ’50 Giorni di Cinema’ sarà rilanciata e potenziata grazie a risorse straordinarie, messe in campo dal Comune di Firenze, con un finanziamento triennale di 250mila euro, provenienti dal Ministero del Turismo, per la valorizzazione delle “Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile”, volto a promuovere un turismo diversificato e sempre più di qualità, ai quali si andrà ad aggiungere un contributo di 50mila euro stanziato da Fondazione CR Firenze.

Le risorse straordinarie permetteranno alla rassegna di festival di avere ospiti importanti a Firenze, insieme a campagne di comunicazione intense e ad ampio raggio, finalizzate a coinvolgere il pubblico locale e a raggiungere quello nazionale e internazionale.

Al termine della “50 Giorni”, a dicembre, si terrà inoltre a Firenze una nuova iniziativa voluta e realizzata in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello: la prima edizione di “Italian Rising Stars”, un premio che la Giuria dei David assegnerà alle star del cinema di domani. A partire da un lavoro di selezione che si svolgerà nel corso del 2023, verranno scoperti i volti nuovi che possano diventare ambasciatori nel mondo del cinema italiano.

Ma nel 2023 ci sono altre importanti novità per quanto riguarda i festival cinematografici fiorentini di rilievo, che contribuiscono a fare di Firenze e della Toscana sempre di più “Terre del Cinema”.

Grazie al protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Fondazione Sistema Toscana – ente In House Providing della Regione Toscana e referente per la promozione dalla cultura cinematografica e dell’audiovisivo – Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze, nasce il “Progetto Triennale Cinema”.

Tra le prime attività del Progetto, c’è appunto la promozione dei festival a carattere internazionale, inclusi nella “50 Giorni di Cinema a Firenze”, dando continuità al cartellone unico lanciato nel 2007 al Gambrinus, imponendosi fin da subito come un’inedita e innovativa iniziativa cinematografica nel panorama culturale italiano.

“Il riconoscimento dell’ottimo lavoro che Fondazione Sistema Toscana svolge con la propria Area Cinema – afferma il presidente, Iacopo Di Passio – ci riempie di orgoglio ed è ciò che ha contribuito a portare alla sottoscrizione di questo importante e innovativo protocollo. È infatti la prima volta che accanto alle istituzioni e agli enti che sostengono la cultura del Cinema si schierano enti come la Camera di Commercio e i settori turistici di Comune e Regione i cui obiettivi principali sono lo sviluppo economico e la promozione del territorio. La nostra Fondazione, che riunisce in sé da molti anni con successo cinema e promozione turistica, è naturalmente vocata a realizzare questo obiettivo. La cultura è un significativo alleato in questa collaborazione che punta sul nuovo avvio della “50 Giorni”, rassegna che riunisce i principali festival fiorentini di cinema internazionale che, nel frattempo, hanno trovato casa a La Compagnia. A questo si aggiunge la prestigiosa novità della collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello per l’iniziativa nazionale “Italian Rising Stars”, grazie alla quale si valorizzeranno i volti nuovi del Cinema italiano: ci sono pertanto tutti i presupposti per un successo”.