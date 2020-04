’25 aprile oggi’, maratona Controradio: Intervista a Fabio Picchi 00:00 / 00:05:42 1X

“La lotta continua c’è poco da fare, abbiamo le panetterie, i campi, gli ospedali, gli infermieri, i dottori, un dottore albanese che ha scritto un bellissimo articolo… i miei collaboratori dentro il forno sono tutti extra comunitari, se non li facciamo cittadini oggi, subito ma quando?” così dice Fabio Picchi, intervistato da Raffaele Palumbo e Domenico Guarino per la maratona di Controradio per il 25 aprile 2020.