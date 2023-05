24° Mostra del Disco 33/45/Mix, CD e Dvd usato e da collezione

La 24° Mostra del Disco vinile, cd e dvd usato e da collezione, sabato 13 e domenica 14 maggio a Pisa – Logge di Banchi Piazza XX Settembre, con ingresso gratuito dalle 9.00 alle 19.00

La Mostra del Disco di Pisa torna in centro città in Logge di Banchi a Pisa ad ingresso gratuito per avvicinare non solo i collezionisti ma anche i curiosi, i turisti e le nuove generazioni per promuovere l’ ascolto della musica di qualità.

Sabato 13 e domenica 14 maggio giungeranno da tutta Italia espositori piu’ di 20 espositori qualificati, con le loro chicche in vinile: dalle rarità ai dischi per tutte le tasche.

Un’ occasione da non farsi scappare per tutti gli appassionati del vinile, ma non solo, cd e mix.

La Mostra del Disco di Pisa è organizzata dall’Associazione culturale Ganzo! Eventi Culturali, formata da Valerio Capuzzi, Erminia Vanni e Giada Cei ed ormai punto di riferimento per l’organizzazione di varie manifestazioni in tutta la Toscana come Pisa Vintage, Empoli Vintage, Mostra del Disco Lucca, Mostra del Disco Prato, Mostra del Disco Siena, Ganzo Comics e Ganzo il Cocktail.

Collezionisti ma anche solo appassionati dell’ascolto della musica su vinile troveranno alle Logge di Banchi di Pisa qualsiasi genere, dal rock alla classica, dal jazz al blues, dal punk alla new wave, dalla musica sperimentale alle canzoni d’autore italiane, dal prog inglese al reggae.

Ci ritroveremo a giocare col passato per guardare sempre al futuro attraverso il vinile, in tutte le sue declinazioni: rock, reggae, punk, jazz, blues, classica, italiana, folk e chi più ne ha più ne metta.

Il pubblico troverà rarità da collezione, dischi che insegue da anni, curiosità, occasioni da non perdere. Non mancheranno le sorprese rare: dal rap italiano degli anni ’90 ai nuovi Radiohead e Massive Attack, alle prime stampe dei Beatles e dei Rolling Stones, sino al prog italiano e agli immancabili Led Zeppelin e Pink Floyd.

Le prossime manifestazioni dell’Associazione si possono seguire sul sito www.ganzoeventiculturali.it e sui profili Facebook e Instagram.