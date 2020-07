11Lune 2020 a Peccioli

È giunta alla sua sedicesima edizione 11Lune a Peccioli, la rassegna che nel mese di luglio ospita grandi nomi del teatro e della musica, punto di riferimento nel panorama dell’intrattenimento dell’estate toscana. Scopri il programma!

La rassegna inaugura mercoledì 1 luglio con “Lo contagio dell’ammore”, testo e regia di Lorenzo Gioielli e con i ragazzi della Scuola di formazione del mestiere dell’attore – L’Oltrarno, diretta da Pierfrancesco Favino, che narrano di amori non corrisposti o impossibili, di tradimenti inevitabili e che generano sofferenza anche per i traditori stessi, ma anche di amori luminosi che trovano il coraggio di mostrarsi e di amori quieti che il tempo non può scalfire.

Venerdì 3 luglio Tiberio Timperi presenta “Il cacciatore di anime” l’ultimo romanzo di Romano De Marco, edito da Piemme Edizioni e ambientato a Peccioli.

Sabato 4 luglio presso il Centro Polivalente di Peccioli verrà inaugurata l’opera di Remo Salvadori “Nel Momento” con lo storico dell’arte e curatore Antonella Soldaini e il filosofo Massimo Venturi Ferriolo.

Martedì 7 luglio andrà in scena “Darling” di e con Sara Bosi con la supervisione artistica di Pierfrancesco Favino.

Giovedì 9 luglio Luca Sofri presenta Matteo Caccia e venerdì 10 Francesca Mannocchi nell’ambito del workshop estivo del Post.

Lunedì 13 e 27 luglio alle ore 11.00 presso la Biblioteca Comunale Fonte Mazzola si terrà il laboratorio musicale Interattivo LiberaMentEstate, per introdurre i bambini all’ascolto e alla conoscenza di due opere di Giacomo Puccini, Turandot e Bohème.

Martedì 14 luglio la compagnia Bohemians Arte e Musica metterà in scena “Duemila… e Musical” in cui ripercorreranno le canzoni più celebri dei musical messi in scena dal 2013 ad oggi.

Giovedì 16 luglio i ragazzi della Scuola di formazione del mestiere dell’attore L’Oltrarno ci delizieranno con “Freeing Shakespeare’s Voice”, una serata di gioia, liberazione e distanziamento sociale attraverso le parole di William Shakespeare e delle sue opere più note come “Romeo e Giulietta”, “Sogno di una notte di mezza estate”, “Macbeth”, “Come vi piace”, “Misura per Misura”, “Enrico V” e altri.

Martedì 21 luglio Mogol insieme a incredibili musicisti ripercorreranno le canzoni, i racconti e le emozioni da Lucio Battisti a oggi in “Mogol racconta Mogol”.

Giovedì 23 e 28 luglio sarà possibile visitare, in occasione delle Notti dell’Archeologia, lo scavo archeologico di Ghizzano.

Venerdì 24 luglio l’Accademia Musicale Alta Valdera e la Corale Valdera con la direzione di Simone Valeri, metteranno in scena una rassegna di arie e cori d’opera, una galleria di impressioni musicali tratte dalle più belle pagine del melodramma, dal titolo “Peccioli Opera Festival Story”.

Martedì 28 luglio sarà la volta dell’attesissimo Filippo Neviani, in arte Nek, in un concerto di chitarra e voce.

11Lune 2020 si concluderà venerdì 31 luglio con “Top of The Rock”, un concerto della Filarmonica di Peccioli per festeggiare i 150 anni dalla fondazione.

L’immagine 2020 è firmata da Leonardo Baldini, affermato fotografo e post produttore toscano. INFO