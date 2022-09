🎧Torna il Firenze jazz festival con 41 concerti e 120 artisti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:24 Share Share Link Embed

A Firenze dal 6 al 10 e dal 14 al 18 settembre torna il Firenze Jazz Festival con un programma molto ricco: 41 concerti (metà dei quali a ingresso libero) distribuiti in 10 location diverse della città . Oltre 120 artisti di fama nazionale e internazionale, 13 le nazionalità rappresentate. Una grande festa musicale per portare il jazz nelle strade e nelle piazze e per far scoprire al pubblico tutte le sfaccettature della musica

Un progetto intergenerazionale che coinvolge nomi affermati e giovani star del jazz. Dal 6 al 10 e dal 14 al 18 settembre torna il Firenze jazz festival, che, dopo gli anni difficili della pandemia, rilancia proponendo un cartellone con 41 concerti, metà dei quali a ingresso libero, con 13 nazionalità rappresentate. Una grande festa musicale, si spiega dagli organizzatori, che coinvolge l’intera città , portando il jazz nelle vie, nelle piazze e in alcune delle più belle location dell’Oltrarno e non solo: “Un ricchissimo ventaglio di proposte, spaziando da esperienze più intime e per intenditori a grandi concerti: il jazz in tutte le sue

molteplici sfaccettature con preziose incursioni nell’elettronica, nel soul e nel pop”.

Quest’anno il Fjf vanta anche quattro giorni in più di programmazione. Complessivamente sono oltre 120 gli artisti: tra gli ospiti Roberto Ottaviano Eternal Love 5t, Lucy Woodward Quartet, Daddy G (Massive Attack), Meg, Calibro 35, Antonello Salis,Hamid Drake & Pasquale Mirra Duo, Stefano “Cocco” Cantin & Francesco Maccianti 4t, Ghost Horse, Guano Padano, Marianne Mirage, Flavio Boltro & Fabio Giachino, Rosa Brunello, Barbara Casini e altri ancora.

Ci sarà poi un tributo a Charles Mingus, uno dei più grandi eroi del jazz moderno, nel centenario della sua nascita. La rassegna è organizzata da Centro Spettacolo Network Soc. Coop. con la direzione artistica di Francesco Astore, con il coordinamento di Enrico Romero e in partenariato con Music Pool e Musicus Concentus.

“Firenze Jazz Festival, tra le 15 grandi rassegne e festival dell’Estate Fiorentina, è ormai un appuntamento fisso per chi ama lo spettacolo di qualità . Grazie agli organizzatori, che sono riusciti anche quest’anno a mettere in campo una programmazione di altissimo livello, oltre 40 concerti in 10 location diverse, con un mix di grandi artisti italiani e stranieri. Una rassegna ‘diffusa’ che porta musica e cultura in tante parti della città ”, ha detto la vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini.

Simona Gentili ha intervistato il direttore e presidente del comitato artistico Francesco Astore e la vicesindaca e assessora alla cultura del comune di Firenze Alessia Bettini.