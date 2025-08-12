www.controradio.it 🎧Richiesta visita a Sollicciano al Ministro della Giustizia Nordio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:46 Share Share Link Embed

“Mantenere Sollicciano o chiuderlo? per risolvere l’attuale stallo, a margine dell’ottimo lavoro condiviso svolto dalla Commissione Sociale e dal Consiglio comunale di Firenze, ho chiesto una visita al Ministro della Giustizia una visita, alla quale dovrebbero partecipare anche Presidente di Regione e sindaco di Firenze”. Lo afferma Paolo Bambagioni, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e Presidente della Commissione Controllo.

Audio:Paolo Bambagioni, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e Presidente della Commissione Controllo.

“Mantenere Sollicciano o chiuderlo? A margine dell’ottimo lavoro condiviso svolto dalla Commissione Sociale e dal Consiglio comunale di Firenze, ho voluto dare il mio contributo per risolvere l’attuale stallo del carcere di Sollicciano, che è il contenitore di tante problematiche. La funzione del carcere non può essere far vivere le persone in una vera e propria bolgia dantesca: è dare loro un’opportunità di recupero, meditando sugli errori commessi. Per trovare una soluzione, ho chiesto una visita al Ministro della Giustizia una visita, alla quale dovrebbero partecipare anche Presidente di Regione e sindaco di Firenze”. Lo afferma Paolo Bambagioni, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e Presidente della Commissione Controllo. “Non bastano le analisi da 110 e lode, le Commissioni studiano, riflettono, ma non producono – fino ad oggi – risultati; allo stesso modo, non bastano interventi-tampone, ma serve una risposta concertata, strutturale, definitiva. Lo dobbiamo ai detenuti e al personale”.