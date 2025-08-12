Controradio Streaming
Mar 12 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronaca🎧Richiesta visita a Sollicciano al Ministro della Giustizia Nordio
ToscanaCronacaDiritti

🎧Richiesta visita a Sollicciano al Ministro della Giustizia Nordio

By Viola Giacalone
Logo Controradio
www.controradio.it
🎧Richiesta visita a Sollicciano al Ministro della Giustizia Nordio
Loading
/

“Mantenere Sollicciano o chiuderlo? per risolvere l’attuale stallo, a margine dell’ottimo lavoro condiviso svolto dalla Commissione Sociale e dal Consiglio comunale di Firenze,  ho chiesto una visita al Ministro della Giustizia una visita, alla quale dovrebbero partecipare anche Presidente di Regione e sindaco di Firenze”. Lo afferma Paolo Bambagioni, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e Presidente della Commissione Controllo.

Audio:Paolo Bambagioni, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e Presidente della Commissione Controllo.

“Mantenere Sollicciano o chiuderlo? A margine dell’ottimo lavoro condiviso svolto dalla Commissione Sociale e dal Consiglio comunale di Firenze, ho voluto dare il mio contributo per risolvere l’attuale stallo del carcere di Sollicciano, che è il contenitore di tante problematiche. La funzione del carcere non può essere far vivere le persone in una vera e propria bolgia dantesca: è dare loro un’opportunità di recupero, meditando sugli errori commessi. Per trovare una soluzione, ho chiesto una visita al Ministro della Giustizia una visita, alla quale dovrebbero partecipare anche Presidente di Regione e sindaco di Firenze”. Lo afferma Paolo Bambagioni, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e Presidente della Commissione Controllo. “Non bastano le analisi da 110 e lode, le Commissioni studiano, riflettono, ma non producono – fino ad oggi – risultati; allo stesso modo, non bastano interventi-tampone, ma serve una risposta concertata, strutturale, definitiva. Lo dobbiamo ai detenuti e al personale”.

Articolo precedente
Prato, indagini su killer escort si allargano ad altre due scomparse
Articolo successivo
Ferragosto,in Toscana Cgil-Uil proclamano sciopero nel commercio

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30447Cronaca18155Politica4042Cultura & Spettacolo3797Diritti2550Sanità2512

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI