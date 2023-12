🎧Le nuove comunità energetiche a Firenze: il via alle domande di partecipazione dei cittadini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:47 Share Share Link Embed

Due nuove comunità energetiche, nei quartieri 4 e 5 di Firenze. L’ambizioso quanto innovativo progetto nasce dall’iniziativa del comune di Firenze in collaborazione con Fondazione CR Firenze e Sinloc, e ha un doppio obiettivo, ambientale e sociale: produrre energia rinnovabile e quindi compiere un passo verso la transizione ecologica, ma anche dare più competitività alle imprese e attività che aderiranno, ridurre le bollette e la povertà energetica. Il via alle domande di partecipazione dei cittadini sul sito del comune di Firenze.

Audio: Andrea Giorgio, Assessore all’ambiente

Entra nel vivo il progetto delle prime due Comunità energetiche rinnovabili (Cer) di Firenze, nei Quartieri 4 e 5: dopo gli studi preliminari effettuati la scorsa primavera è infatti aperta ora la fase della manifestazione di interesse da parte di cittadini, imprese e associazioni per aderire al percorso di costituzione. Gli interessati possono fare domanda fino al 19 gennaio. Successivamente sarà decisa la formula giuridica di gestione, saranno selezionati i partecipanti e le Cer fiorentine potranno entrare in funzione. Il progetto delle prime due Cer fiorentine nasce da una collaborazione tra Fondazione CR Firenze e Comune di Firenze e grazie al supporto tecnico di Sinloc. Dopo Bagno a Ripoli e Greve in Chianti, anche Firenze ha aderito infatti al progetto lanciato da Fondazione CR Firenze per la realizzazione di comunità energetiche.

Una comunità energetica consiste in un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale, riducendo l’impatto ambientale e i costi energetici.

L’assessore Andrea Giorgio conta nella potenziale partecipazione di migliaia di persone” e la definisce “un’autentica rivoluzione che può partire dalla nostra città per produrre energia rinnovabile e impatti sociali, le assemblee saranno gestite dai cittadini, quindi è un modo per ricostruire la democrazia dal basso”. “I pannelli fotovoltaici verranno messi sui tetti degli immobili comunali, su tetti pubblici di scuole e impianti sportivi, anche per dare un messaggio educativo ai ragazzi della città” spiega l’assessore. Il presidente della Fondazione CR Gabriele Gori ha sottolineato che “Le comunità energetiche sono uno strumento complicato e delicato, c’è un profilo normativo complesso”. Si conta quindi soprattutto su una buona comunicazione del comune nello spiegare il progetto ai cittadini.

Tra i vantaggi delle comunità energetiche c’è la diffusione delle rinnovabili (soprattutto fotovoltaico, ma non si preclude l’utilizzo di altre tecnologie, come geotermico, eolico, ecc) al posto delle fonti fossili. Possono partecipare cittadini, enti, imprese, organizzazioni no profit e chiunque sia interessato attraverso la compilazione dell’apposito modulo on-line, raggiungibile al seguente indirizzo: https://istanze.comune.fi.it/progetto-cer-anagrafica dalle ore 12.00 del giorno 4 dicembre 2023 alle ore 24.00 del giorno 19 gennaio 2024. Per i soggetti interessati che necessitano di supporto nella compilazione dei moduli on-line è possibile rivolgersi agli uffici dello Sportello al cittadino – U.R.P. del Quartiere 4 e del Quartiere 5. Sul sito del Comune, oltre a trovare i moduli per fare domanda di partecipazione, è possibile verificare se la propria abitazione rientra nella zona che è coperta dalle cabine primarie interessate