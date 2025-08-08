www.controradio.it 🎧Il cantiere di Via Bolognese chiuderà il 20 agosto, con venti giorni di anticipo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

Buone notizie per automobilisti e motociclisti: il cantiere di Publiacqua su via Bolognese chiuderà il 20 agosto, con ben 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista, che era il 10 settembre. Anche al Viadotto dell’Indiano martedì prossimo con due giorni di anticipo sarà ripristinata a pieno la carreggiata in direzione aereoporto.

L’assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha sottolineato l’impegno straordinario messo in campo: “È raro che un cantiere così complesso finisca in anticipo. Si conclude la sostituzione dell’intero acquedotto, su una strada cruciale per la città metropolitana. Avremo sottoservizi moderni, meno disagi e una strada completamente rinnovata”.

Anche il presidente di Publiacqua, Nicola Perini, si è scusato per i disagi: “Siamo intervenuti su una rete molto vecchia, soggetta a continue rotture. Oggi quel tratto è stato completamente rinnovato”.

Buone notizie anche sul viadotto dell’Indiano: martedì prossimo riaprirà, con due giorni di anticipo, la carreggiata in direzione aeroporto. Il 14 agosto riaprirà anche quella verso Scandicci, ma con limitazioni per i mezzi pesanti, in attesa di analisi statiche e monitoraggi previsti.