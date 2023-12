🎧Gli eventi del Capodanno 2024 in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

Da Emma Marrone agli inglesi Editors, passando per Diodato, Fabri Fibra e Rosa Chemical, dalle piazze dedicate a decenni musicali diversi alle serate indie rock “senza alcol”, ecco alcuni dei principali e più interessanti eventi gratuiti nelle piazze toscane per la notte di capodanno.Â

Audio: Servizio di Viola Giacalone

A Prato si attende un grande party diffuso in tutto il centro storico con concerti e dj set nelle piazze e nei locali cittadini, Il centro storico sarà suddiviso in quattro macro aree (corrispondenti agli ‘assi’ storici dei quartieri di Prato), ognuno dedicato a un decennio musicale differente: anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. Un altro elemento distintivo per i festeggiamenti sarà il Capodanno dei piccoli, un’area dedicata alle famiglie e ai bambini con giochi, animazioni, spettacoli di strada. Inoltre il 1° gennaio 2024 sarà possibile visitare i musei di Prato con biglietto simbolico al prezzo di un euro.Â

A Pistoia in Piazza del Duomo, il Capodanno sarà dedicato agli anni ’70-’80, con il live show di Radio Mithology dalle ore 23, mentre poco lontano da lì a Pontedera si esibiranno nella Piazza comunale due cantanti amatissimi ovvero Rosa Chemical e Rocco Hunt.Â

Anche a Grosseto si guarda alla musica del passato infatti in Piazza Dante si terrà lo spettacolo show live “Icons”. Un viaggio attraverso le decadi della musica pop dagli anni ’90 fino a oggi. A seguire il dj set di Andrea Mattei di Radio M2O.

A Pisa un doppio appuntamento in Piazza dei Cavalieri, sabato 30 dicembre si svolgerà il “Pisa Next Year Contest” dedicato a giovani artisti emergenti locali tra danza e musica e a seguire Dj-set di Samuel DJ SET from Subsonica. Domenica 31 dicembre a partire dalle ore 22.00) ospiterà invece il Dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo show case di Fabri Fibra, e per concludere il Dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi.Â

A Livorno in Terrazza Mascagni ci sarà una delle band più amate dai livornesi ovvero i Gary Baldi Bros, fautori di un genere che loro stessi hanno chiamato “Trockadance”, mentre allo storico locale The Cage si terrà il party di Capodanno senza alcool dedicato a ragazze ragazzi e chiunque non abbia interesse a bere, con una selezione musicale che spazierà dal pop all’indie rock.

Rinnovato l’appuntamento anche in piazza Sant’Agostino ad Arezzo nell’attesa del 2024. L’associazione Arezzo che Spacca ha deciso per quest’anno di presentare una proposta incentrata sul concept del dj-set. E così, spazio all’esibizione dei Class 125, che costituisce da sempre un importante polo di intrattenimento per il territorio. Si esibiranno quindi Gabriele di Scala, Luca Degl’Innocenti e Franky Marsili. A conclusione dell’evento, il testimone passerà ai britannici Editors, gruppo musicale di fama mondiale con i quali si potrà ballare per tutto il tempo restante.

Sul palco allestito in piazza del Campo a Siena si alterneranno il duo comico PanPers (ore 21:45 circa) e, a seguire, Emma Marrone (ore 22:45 circa). La cantante presenterà al pubblico il suo ultimo disco di inediti, dal titolo “Souvenir”. Subito dopo, intorno alle ore 00.30, si ballerà con Dj Angelo di Radio Deejay.