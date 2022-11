🎧Controradio News ore 7.25 – 16 novembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:46 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Dopo 30 ore e una notte nel salone dei Duecento, gli operai dell’ ex Gkn sono usciti da Palazzo Vecchio poco prima delle 21 di ieri sera. Va bene la solidarietà, la disponibilità, “ma c’è poco altro. L’inamovibilità dell’azienda”, Qf, “è uno schiaffo in faccia a tutta la città e al territorio – commenta il delegato Rsu Dario Salvetti. Oggi, conclude, “usciamo da questa due giorni con la disponibilità per un Consiglio comunale che noi chiediamo sia fatto in fabbrica”.

Controradio news – A causa del crollo parziale del fabbricato che si trova nell’ex area Pierotti a Pietrasanta (Lucca) vicino al terminal bus, il prolungamento di via del Castagno verso la Statale Aurelia è stato temporaneamente chiuso al transito per consentire le operazioni di sgombero dei detriti dalla carreggiata. E’ quanto reso noto dal Comune di Pietrasanta attraverso la sua pagina facebook nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e gli addetti del Comune. Non risulterebbero danni a persone, coinvolte invece due auto che erano parcheggiate a fianco dello stabile.

Controradio news – Annuncia “severi provvedimenti”, la direttrice dell’istituto comprensivo “Margherita Hack” di Montemurlo, Maddalena Albano, riguardo alla sfida tra adolescenti che l’ha portata a denunciare numerosi episodi di violenza gratuita fra gli allievi delle scuole medie. “Gli episodi – racconta – erano quasi giornalieri e andavano avanti da una ventina di giorni. Ci hanno anche fatto recapitare dei video di ciò che accadeva. La scuola non può rimanere in silenzio assieme alla comunità educante.”. La fascia di età che coinvolgeva nella sfida gli alunni era tra gli 11 e i 14 anni.

Controradio news – Si terrà all’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi, a Firenze, la prima edizione di ‘Grandi ospedali’, una due giorni, il 17 e 18 novembre, di convegni, tavole rotonde e laboratori sia fisici che digitali per presentare eccellenze cliniche e innovazioni delle più importanti realtà pubbliche e private del paese. L’appuntamento, spiegano gli organizzatori, chiama a raccolta i maggiori esponenti della sanità italiana.