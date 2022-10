🎧Controradio News ore 7.25 - 13 ottobre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:06 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Per la morte di Duccio Dini, il 29enne travolto e ucciso il 10 giugno 2018 a Firenze da un’auto impegnata in un inseguimento mentre il ragazzo era fermo sullo scooter davanti a un semaforo, la Cassazione ha confermato la condanna a 25 anni per Remzi Mustafa, che era alla guida della Volvo che travolse la vittima. Omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Dini l’accusa contestata. Confermata anche la pena a 7 anni per tentato omicidio dell’uomo obiettivo inseguimento – inflitta in appello dopo l’assoluzione in primo grado – a Kole Amet ed Emin Gani: erano su un furgoncino che aveva partecipato solo a una fase iniziale dell’inseguimento perchè avevano poi bucato. La Cassazione ha invece annullato la sentenza di secondo grado per altri 4 imputati.

Controradio news – La prossima settimana, il 17 ottobre, riprenderanno i lavori sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, nel tratto compreso fra Montelupo Fiorentino e lo svincolo Empoli est, nel Fiorentino. Lo ha deciso la Regione Toscana, secondo quanto riporta in una nota il Comune di Empoli. L’intervento, spiega l’Amministrazione comunale, “lascia prevedere la possibilità di importanti disagi alla circolazione”, alla luce degli attuali lavori al ponte sul torrente Orme, e dunque dell’interruzione del tracciato della Ss Toscoromagnola. L’amministrazione chiede che venga effettuato un monitoraggio quotidiano di quelli che saranno i disagi e di impedire che i mezzi che potrebbero trovarsi in coda sulla Fi-Pi-Li escano dalla superstrada per incolonnarsi in centro città. “L’invito ai cittadini empolesi è a non usufruire della Fi-Pi-Li per compiere spostamenti in area locale”.

Controradio news – Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di alcune parti pericolanti della torre campanaria dell’ex convento delle suore benedettine nel centro storico di Monte San Savino (Arezzo). I vigili del fuoco, con personale Saf (Speleo alpino fluviale), si sono ancorati con una corda per effettuare il lavoro in sicurezza e rimuovere le parti distaccate.

Controradio news – Pubblica illuminazione, bollette aumentate del 90%. L’Unione di Comuni Montana corre in soccorso dei Comuni della Lunigiana. E’ quanto annunciato, in una nota, dall’ Unione di Comuni Montana Lunigiana L’Unione di Comuni Montana Lunigiana, con il consenso dei sindaci, ha così deciso di alleggerire il peso che grava sulle casse comunali dei Comuni lunigianesi, andando a coprire i costi dovuti per la pubblica illuminazione affinché le amministrazioni possano impegnarsi a saldare solamente il rincaro sugli edifici pubblici, quali il palazzo comunale, le scuole e tutte le altre strutture appartenenti alle comunità.

Controradio news – “In base agli ultimi dati di Unioncamere e Camera di Commercio di Firenze, continua a permanere la difficoltà di reperimento personale da parte delle imprese che hanno dichiarato difficoltà in quasi 46 casi su 100. Tra le figure più difficili da reperire anche professioni legate ad attività operative: per fare qualche esempio, chi cerca operai specializzati nell’edilizia, nell’alimentare, nel tessile, nella metalmeccanica, nel legno ha difficoltà nel soddisfare l’esigenza il 59% delle volte. Chi cerca cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici ha difficoltà in oltre la metà dei casi”. E’ quanto reso noto da Cna in occasione della presentazione di un incontro, in programma domani alla Fiera di Scandicci su ‘Cna: la formazione che vorremo per gli artigiani del domani’.

Controradio news – Chianciano Terme capitale italiana del turismo. Sono stati presentati in occasione della cerimonia di apertura del Ttg in corso a Rimini gli Stati generali del turismo, in programma a Chianciano il 28 e 29 ottobre. Promossi dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia ed organizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale, gli Stati generali rappresentano il primo importante intervento nel processo di elaborazione e adozione del Piano Strategico del Turismo (Pst) 2023-2027.