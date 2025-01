🎧Ampliamento aereoporto di Firenze: si allarga il fronte del “no”

Nuova scadenza, nuova battaglia. È ancora più nutrito il fronte del “no” tra gli enti locali e associativi che rigettano l’ipotesi dell’ampliamento dell’aeroporto di Firenze. Le osservazioni al progetto da inviare entro il 25 gennaio al governo ricalcano la battaglia combattuta e vinta da questo fronte negli scorsi anni. Anzi, il fronte pare sfavorevole al nuovo masterplan ha allargato la sua platea.

La nuova resa dei conti è vicina: il 25 gennaio è l’ultimo termine per inviare le osservazioni al nuovo masterplan per l’ampliamento e l’adeguamento della pista aeroportuale di Peretola, che secondo il crono-programma dovrebbe essere operativo nel 2028. Da ora la commissione ministeriale di Valutazione dell’impatto ambientale (Via-Vas) potrà esaminare le osservazioni e prendere la decisione definitiva sul progetto, che da molti anni fa discutere cittadini e politica. L’istanza progettuale di Toscana Aeroporti, caldeggiata da un’operazione di mediazione portata avanti dal presidente della Toscana Eugenio Giani, vede tuttavia molti dei Comuni intorno a Firenze – grandi e piccoli – ancora una volta coalizzati contro il progetto.

Pareri non favorevoli giungono sostanzialmente, ancora una volta in queste ore, dai Comuni di Prato, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. La sindaca pratese Ilaria Bugetti non si accontenta delle rassicurazioni fornite sino ad ora da Toscana Aeroporti e evidenzia – nei documenti inviati al governo – rilievi di tipo ambientale e acustico riguardo l’impatto sul suo Comune. Contestazioni condivise e avanzate con i tecnici dei Comuni di Campi e Sesto.

L’ultima versione del masterplan – che tra l’altro cancella la vigna da 8 ettari sul tetto e il nuovo terminal da 40 mila metri quadrati – non ripiana però le perplessità del fronte del “no”. Che si allarga all’università di Firenze e al WWf: le ultime osservazioni a comparire sul sito del Ministero dell’Ambiente sono state proprio quelle del Comitato animalista riguardo la gestione delle oasi fiorentine. Ma anche l’ateneo esprime forti perplessità . In particolare, si legge, se «con l’attuale aeroporto gli studenti del Polo Scientifico» di Sesto «non sono esposti a nessun rischio, oppure soltanto in modo marginale. Con la costruzione della pista» saranno «immediatamente esposti al rischio». «Risulta quindi particolarmente sorprendente — scrive l’Unifi — che durante la progettazione di una nuova pista non si debba tenere adeguatamente conto degli edifici preesistenti» e di chi li frequenta.