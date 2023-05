🎧 Ultravox Firenze 2023, presentata la nuova edizione!

Torna lo spazio estivo del Parco delle Cascine a Firenze. Da martedì 23 maggio festival a tema, musica e spettacoli, Ultravox sport village, Big air bag cinema, incontri, animazione per bambini. Sul palco tra i tanti Kraftwerk, John Cale, Tinariwen, Incognito, Bresh, Verdena, Carl Brave, Dardust, Ernia, Lucio Corsi, Bnkr44, Cristiano Godano…



Musica e spettacoli, festival a tema, area sportiva, cinema e sport su grande schermo, incontri, animazione per bambini e molto altro, nel cuore del parco delle Cascine, a Firenze, per la stagione 2023 di Ultravox Firenze.

Dopo le 100.000 presenze della passata stagione, torna lo spazio estivo all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, un’area verde con due anime e proposte per tutti: il main stage dell’anfiteatro, dove sono in arrivo, tra gli altri, Kraftwerk, One Ok Rock, John Cale, Tinariwen, Incognito, Bresh Carl Brave. E l’adiacente Prato delle Cornacchie, aperto tutti i giorni, per aperitivi e cocktail, per tenersi in forma al Decathlon Sport Village – la prima novità della stagione – per saltare divertendosi sul Big Air Bag – altra novità – per godersi gli oltre cento spettacoli a ingresso libero che vedranno sul palco, tra gli altri, Cristiano Godano e Asso Stefano (in un particolarissimo omaggio a Neil Young), Matti delle Giuncaie, Bobo Rondelli, Rino Gaetano Band, The Darts… Tutti i giorni e sempre a ingresso libero.

E inoltre, grandi festival a tema: dal festival del volo” Volare” al “Firenze Cosplay Festival”, da “Festival della bistecca di Firenze” a quello dedicato alle birre artigianali toscane.

Per quanto riguarda i concerti questa la lista delle band che sentiremo nello spazio Ultravox: Norge (Led Zeppelin Tribute, 23 maggio) e Cristiano Godano & Alessandro Asso Stefana (25 maggio), da non perdere – e sempre a ingresso libero – i concerti de La Nuova Pippolese (27 maggio), Quarto Podere (28 maggio), Bobo Rondelli (31 maggio), Kevin Gullage & The Blues Groovers (6 giugno), Giorgio Canali e Rossofuoco (8 giugno), Train de Vie (9 giugno), Malasuerte Firenze Sud (10 giugno), La Casa del Vento (11 giugno), le riot girl a stelle e strisce The Darts (27 giugno), la Rino Gaetano Band (1 luglio)…

Sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine (a pagamento) in arrivo Kraftwerk (7 luglio), John Cale (13 giugno), Tinariwen (14 giugno), Verdena (28 luglio), Carl Brave (10 luglio), Ernia (14 luglio), Naska (16 giugno), Bresh + Neima Ezza (21 giugno), Nait + Silent Bob (22 giugno), BNKR44 (23 giugno), Rancore (25 giugno), Nobraino (28 giugno), Nitro + Kid Yugi (29 giugno), Dardust (8 settembre), Lucio Corsi (9 settembre)… E ancora, Massimo Recalcati con il suo ultimo libro “A pugni chiusi”, venerdì 26 maggio sempre all’Anfiteatro De Pascale.

