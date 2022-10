🎧 Toscana: Giani nomina il consigliere per la Costa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:17 Share Share Link Embed

Toscana: Giani nomina il consigliere per la Costa. E’ l’ex sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto. Oggi la presentazione in Regione. (Ascolta)

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha presentato il consigliere speciale per le problematiche della Costa toscana, Alessandro Del Dotto, ex sindaco a Camaiore (Lucca). “Avevo bisogno di una persona come Alessandro Del Dotto – ha spiegato Giani -. Per 10 anni e’ stato sindaco di Camaiore, penso che sia espertissimo su tematiche come Bolkestein o il contrasto all’erosione costiera. Per me sara’ una validissima spalla”. “Seguiro’ le priorita’ e i grandi temi che caratterizzano la Costa toscana – ha detto Del Dotto -. Per me e’ un onore lavorare per la presidenza della Regione, portando in dote l’esperienza dei territori e dei 10 anni da sindaco. Per la Costa serve un metodo di relazione per costruire proposte e soluzioni: ci sono alcuni problemi come la stagionalita’ dell’economia, criticita’ ambientali e di temi come sanita’, scuola, rifiuti, acqua”. Tra le priorita’ “valorizzare il patrimonio del turismo e dell’artigianato”.