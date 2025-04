🎧 The Originals, il nuovo progetto musicale di Africa Unite e The Bluebeaters

Biografia The Bluebeaters

Il gruppo nasce nell’estate del 1993 dall’incontro tra Casino Royale, Africa Unite e i Fratelli di Soledad, con l’idea di formare unaone night band. Nasce così Giuliano Palma & The Bluebeaters, come cover band di pezzi ska, rocksteady, giamaicani e soul americani. Il primo lavoro, THE ALBUM (1999) viene stampato dalla King Size Rec, costituitasi apposta per l’uscita e la gestione del gruppo in autonomia, così come THE WONDERFUL LIVE che esce l’anno successivo (2000). Entrambi gli album, ristampati nel 2023 da Universal Music Italia in vinile, inizialmente vendettero rispettivamente 12.000 e 9.000 copie in formato CD. Questo li porta a firmare un contratto con Polygram e Universal che pubblicano altri 3 LP, LONG PLAYING, BOOGALOO e COMBO. A fine 2012 Giuliano Palma sceglie la carriera solista, dopo quattro album in studio e diciotto anni passati assieme ai The Bluebeaters. Il gruppo rinasce in soli nove mesi col solo nome THE BLUEBEATERS: accanto agli storici fondatori Cato Senatore, De Angelo Parpaglione e Count Ferdi torna Pat Cosmo Benifei (prima piano e seconda voce) alla voce principale, assieme ad altri musicisti che hanno fatto parte della grande famiglia di musicisti cresciuta nei trent’anni passati e che si sono avvicendati come gregari. Nel 2015 anticipato dal singolo “Toxic” (cover di Britney Spears), esce per la label milanese Record Kicks l’album Everybody Knows. Il suono torna alle radici della musica giamaicana, i brani sono ancora riarrangiamenti di pezzi in lingua inglese, con un’unica eccezione per “La mia geisha” di Luigi Tenco. Il palcoscenico è tenuto saldamente dall’incredibile voce di Pat Cosmo Benifei che per la prima volta è front-man del gruppo. Sono 5 i singoli usciti, anche su 45 giri, con “Roll with It” e “Everybody Knows” accompagnati anche da un video. I progetti e le collaborazioni della band si moltiplicano: lavorano con Max Casacci (Subsonica), Bianco, Boom Da Bash, Lo Stato Sociale, Diego Mancino & Zibba. Nel 2017 la band torna in studio per registrare il nuovo album, pubblicato da Garrincha Dischi, che per la prima volta contiene solo brani originali nati da nuove collaborazioni con giovani artisti e autori vicini alla band. Negli ultimi due anni, caratterizzati da tanti live e lavoro in studio, escono i singoli “Trinity” e “Non Sento Più” che danno vita alla nuova etichetta nata in seno alla band, la Caribb Roots Records. Il 2024 vede l’uscita di Extra Trax, per il Record Store Day 2024, e dei singoli “Mantra” e “Ora lo sai”.