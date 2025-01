www.controradio.it 🎧 Taste, 18esima edizione alla Fortezza tra stelle del gusto e 'vini eroici' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:21 Share Share Link Embed

Taste arriva dal 8 al 10 febbraio 2025 alla Fortezza da Basso di Firenze. Il salone food di Pitti Immagine si trasforma in una passeggiata tra le stelle dell’enogastronomia contemporanea. Protagoniste dell’edizione numero 18 saranno le oltre 750 aziende, di cui 150 i nomi presentati per la prima volta. Novità : i focus sui vini eroici e sulla prima colazione.

Presentata oggi la diciottesima edizione di Taste con oltre 750 azienda dell’agroalimentare italiano che con i suoi 680 miliardi di fatturato nel 2023 rappresenta l’8% del Pil per valore aggiunto.‘Nato sotto il segno del gusto’ il titolo del calendario accompagnato anche dagli eventi collaterali di Fuoriditaste e uno speciale spazio dedicato ai cosiddetti Vini eroici, di cui ci parla Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine (AUDIO)

La fiera enogastronomica Taste diventa maggiorenne e si prende uno spazio sempre più consistente all’interno dell’offerta di Pitti Immagine.

Se la prima edizione contava 120 aziende, ora alla 18/ma ne sono attese 750, con 150 nomi nuovi, tanto da dover ampliare l’area espositiva che ospita il salone, all’interno della Fortezza Da Basso di Firenze dall’8 al 10 febbraio, che ora include anche gli spazi di Costruzioni Lorenesi e Aree monumentali.

Nel 2024, per dare un’idea, hanno visitato il salone 11.000 persone, tra cui 8.250 operatori del settore (750 i buyers esteri). In mostra ci saranno le più particolari specialità del settore agroalimentare italiano, con il programma che si arricchisce anche di progetti speciali.

Tra questi c’è quello sui ‘vini eroici’, ovvero le etichette prodotte in luoghi estremi, quindi vigne vulcaniche, terrazzate sul mare o in alta quota (sabato un incontro sul tema). A questi prodotti sono dedicate anche delle masterclass, altra novità di questa edizione, con cui verranno approfonditi temi specifici.

Da segnalare l’ingresso al salone di Lavazza, che con il progetto 1895 Coffee designers proporrà esperienze mirate sul caffè d’eccellenza. Poi gli incontri curati dall’esperto del settore Davide Paolini: su olio, astrologia legata al cibo, fondi d’investimento e l’annoso tema delle stelle Michelin. Tra gli incontri in calendario, da segnalare quello sul rito della colazione in hotel che sta diventando sempre più popolare e ‘instagrammabile’ e quello con la scrittrice Angela Frenda, che parlerà del suo libro ‘Una torta per dirti addio, vita (e ricette) di Nora Ephron’ (Guido Tommasi Editore), sulle ricette più amate dalla nota scrittrice scomparsa nel 2012. Novità anche sull’ingresso: l’apertura al pubblico è solo per sabato e domenica pomeriggio.

Non ci sarà il negozio per acquistare i prodotti visti in mostra, sarà tutto digitale (il biglietto offre uno sconto del 20% sui siti dei produttori). Come sempre è ricco anche il calendario di Fuori di taste (3-10 febbraio), gli eventi in città che quest’anno sono 64, tra cui quello per scoprire Pieve di Campoli, l’azienda agricola dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Firenze (con una installazione video nell’ex chiesa di santo Stefano al Ponte), un focus sul caviale di Cru Caviar, o una serata dedicata alle ricette preferite di Salvatore e Wanda Ferragamo al Picteau Bistrot & Bar.

Ma anche un’immersione nella Romagna segreta e una serata marchigiana dedicata al compositore Gioacchino Rossini (entrambe al Teatro del Sale) e la speciale apertura del laboratorio storico di Prato del biscottificio Antonio Mattei per scoprire come si producono gli storici cantuccini.