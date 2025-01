Pisa: ladri fanno esplodere cassaforte, uno muore

Uno dei due ladri che ieri sera hanno tentato un furto in un casolare disabitato nel Pisano è morto in ospedale in conseguenza delle gravissime ustioni riportate nell’esplosione della cassaforte. Lo si apprende da fonti sanitarie.

La vittima è un uomo di 26 anni, mentre l’altro ferito, un uomo di 36 anni, è ancora ricoverato in gravi condizioni al centro ustioni dell’ospedale di Pisa. Sull’episodio indagano i carabinieri che non escludono il coinvolgimento di altri complici nel tentativo di furto finito male. Gli inquirenti hanno infatti accertato che il forziere, contenente cartucce da caccia e una vernice altamente infiammabile, è scoppiato mentre i due ladri tentavano di aprirlo usando una smerigliatrice angolare.

I carabinieri li hanno raggiunti in località Fornacette, in via della Botte, insieme ai Vigili del Fuoco dopo la segnalazione di una residente al 112Nue.

Secondo le ricostruzioni, i ladri avevano fatto irruzione nel casolare proprio per rubare la cassaforte che, però, conteneva diverse cartucce da caccia e vernice infiammabile. Nel tentativo di forzarla con una smerigliatrice angolare, i due hanno innescato un’esplosione che li ha gravemente ustionati in diverse parti del corpo. I carabinieri della compagnia di Pontedera hanno avviato un’indagine. Si stanno vagliando tutte le ipotesi, incluso il possibile coinvolgimento di complici.