🎧 Sinfonico Honolulu in concerto al Viper Theatre

I Sinfonico Honolulu sono un ukulele orchestra composta da 10 elementi. La formazione è riconosciuta come la prima e la più importante orchestra italiana di ukulele, nota per aver rivisitato i più grandi successi del pop e del rock internazionale insieme ai migliori brani della canzone d’autore italiana, riconvertiti in sonorità spensierate da sei frizzanti ukulele. Una formazione eclettica e multiforme per storia ed approccio allo strumento, oltre che per la consueta attitudine e piglio pop, rock e punk che la rendono riconoscibile.

Livornesi, attivi da circa dieci anni, i Sinfonico hanno vinto nel 2013 la prestigiosa Targa Tenco con il disco “Maledetto colui che è solo” (Sam-Musiche Metropolitane) in collaborazione col cantautore Mauro Ermanno Giovanardi, hanno pubblicato un disco live nel 2011 “Absolutely Live”, un album di inediti “Il Sorpasso” (Audioglobe) nel 2015 ed un disco di successi post punk e new wave rivisitati “Thousand Souls of Revolution” nel 2018. Dalla fine del 2021, forti di un’esperienza decennale sui maggiori palchi e teatri della Penisola, mantenendo quel medesimo approccio innovativo, crudo e diretto alla scrittura degli arrangiamenti, l’orchestra prepara Live Forever, il concerto interamente dedicato alle più grandi hit dagli anni sessanta ad oggi, un sagace viaggio fra le canzoni e le band che hanno fatto la storia di quel decennio, dai Beatles, agli Stones, ai Ramones, fino ai successi della new wave e del pop degli anni ottanta. Un repertorio completamente rinnovato che si apre alla musica che ha condizionato tre generazioni, con i maggiori successi della cultura di massa, fino a sfiorare il decennio del grunge e della musica indipendente americana. La particolarità risulta potenziata dall’uso dell’ukulele per restituire brani, che nascono in una dimensione elettrica, in una completamente acustica, conservando intatta quella carica espressiva. Un multiforme viaggio fra le canzoni che hanno connotato un’epoca. Qui i biglietti, 17 Feb 2023 21:00 Viper Theatre, Via Pistoiese, Firenze,