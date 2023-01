🎧 Sabina Guzzanti inaugura AURORADISERA

By

Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi portano in scena “Le Verdi colline dell’Africa”, appuntamento inaugurale dell’edizione 2023 di Auroradisera. Martedì 17 gennaio ore 21.15 Teatro Aurora di Scandicci. L’intervista a Sabina Guzzanti a cura di Giustina Terenzi.



Sabina Guzzanti tributa lo scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke e la sua opera Insulti al pubblico. Un testo provocatorio e dissacrante che non racconta deliberatamente nulla, infatti, non c’è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi. L’unica cosa che rimane è il pubblico e l’energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano che prenderà di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente. Uno spettacolo, ma soprattutto un gioco che ruota intorno ad un serissimo confronto sul teatro e la sua essenza. (durata: 1h 40’)



ASCOLTA L’INTERVISTA A SABINA GUZZANTI 🎧

PROGRAMMA:

Mercoledì 1 febbraio è la volta di Gioele Dix e Valentina Cardinali che presentano La corsa dietro il vento. drammaturgia e regia Gioele Dix e con Valentina Cardinali.

Martedì 28 febbraio Fabio Troiano è il protagonista di Il dio bambino, spettacolo con testi e musiche di Giorgio Gaber. Regia Giorgio Gallione

Sabato 11 marzo saranno in scena Lella Costa e Elia Schilton con il racconto dolce e coraggioso Le nostre anime di notte. Tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, pubblicato in Italia da NN Editore, adattamento e traduzione di Emanuele Aldrovandi

La chiusura della rassegna, mercoledì 22 marzo, è affidata all’inedito duo Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere con la commedia brillante Bloccati dalla neve. Di Peter Quilter

Inizio spettacoli ore 21,15

Apertura cassa la sera degli spettacoli dalle 19,30

ABBONAMENTI

€ 60 intero

€ 55 ridotto (over 65, soci Coop, soci Arci)

BIGLIETTI (in vendita dal 9 gennaio)

€ 16 intero

€ 13 ridotto possessori Carta dello Spettatore FTS, over 65, soci Coop, soci Arci

€ 8 ridotto under 35 e studenti con Carta dello Studente della Toscana

Teatro Aurora, via San Bartolo in Tuto, 1 Scandicci (accesso lato bar)